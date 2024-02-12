تكنولوجيا: تفاصيل جديدة تؤكد موعد الإعلان عن Xiaomi 14 Ultra للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التفاصيل التي جاءت من شاومي على خطط الشركة لعقد حدث في 25 من فبراير للإعلان الرسمي عن إطلاق هاتف Xiaomi 14 Ultra في الأسواق العالمية.

بدأت بعض الشركات التابعة لشاومي في عرض خصومات على طلبات الحجز المسبق لهاتف Xiaomi 14 Ultra قبل الإعلان الرسمي في 25 من فبراير للأسواق العالمية.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Xiaomi 14 Ultra ينطلق للأسواق العالمية مع إصدار جديد من ساعات شاومي المميزة بنظام Wear OS.

وتكشف قسائم خصومات الحجز المسبق عن هاتفي Xiaomi 14، و Xiaomi 14 Ultra، بينما لا يظهر هاتف Xiaomi 14 Pro في العروض.

وتؤكد العروض على أن الخصومات ستتوفر لطلبات الحجز المسبق في الأسواق العالمية بدءاً من 25 من فبراير وحتى 31 من مارس.

من جانب أخر لم تؤكد التفاصيل على موعد بدء شحن الهواتف للمستخدمين، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الشحن سيبدأ خلال نفس الفترة.

يذكر أن هذه التفاصيل تؤكد بشكل رسمي للمرة الأولى على خطط شاومي لإطلاق إصدار Ultra، ولقد قدمت التسريبات السابقة تفاصيل حول سعر Xiaomi 14 الذي ينطلق بسعر 1099 يورو للأسواق العالمية، إلا أن التسريبات لم تكشف عن سعر إصدار Ultra حتى الآن.

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