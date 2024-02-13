شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات Google Pixel 9 وPixel 9 Pro.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة جوجل هاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro رسميًا في 4 أكتوبر 2023، وتواجدت الهواتف في الأسواق منذ حوالي أربعة أشهر وتتم مقارنتها بأحدث الأجهزة من منافسيها، مثل سلسلة iPhone 15، ومع ذلك، وسط كل هذا الحديث والمقارنات، بدأت التسريبات حول الجيل الجديد من أجهزة Pixel، وربما سلسلة Pixel 9، بدءًا من النموذج الجديد المتوقع في سلسلة Pixel 9 وحتى تغييرات التصميم والمزيد، وفقاً لموقع indiatoday.

تغييرات في التصميم يشاع أن سلسلة Pixel 9 تتميز بتصميم أنيق ومسطح الجوانب يشبه iPhone 12 و15، مما يمثل خروجًا عن حوافها المنحنية المميزة. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد الواجهة الخلفية لطرازي Pixel 9 تغييرات، حيث تتميز بأشرطة الكاميرا المعاد تصميمها.

وفقًا للعروض الأخيرة التي شاركها Steve H. McFly (OnLeaks) بالتعاون مع 91Mobiles، سيحتفظ Pixel 9 Pro بزوايا منحنية، وفقًا لمبادئ التصميم متعدد الأبعاد من Google، في حين Pixel 9 بجزيرة كاميرا فريدة من نوعها بيضاوية الشكل تذكرنا بـ Pixel، ومن المتوقع أيضًا أن يتلقى كلا الهاتفين الذكيين ترقيات للكاميرا، والانتقال من إعداد العدسة المزدوجة إلى نظام العدسات الثلاثية لتعزيز قدرات التصوير الفوتوغرافي.

شاشة سلسلة بيكسل 9 يشاع أن Google Pixel 9 سيحتوي على شاشة مقاس 6.5 بوصة، وهو انخفاض طفيف عن شاشة 6.7 بوصة الموجودة في Pixel 8 Pro. يتماشى هذا مع التقارير السابقة التي تشير إلى تركيز Google على تصميم أكثر إحكاما لسلسلة Pixel 9، ومن المتوقع أيضًا أن تتميز الشاشة بدقة Quad HD للحصول على صور أكثر وضوحًا وربما توفر سطوعًا متزايدًا لرؤية أفضل في الهواء الطلق.

توقعات كاميرا Pixel 9 ومن المتوقع أن تكون كاميرا Pixel 9 مختلفة عن موديلاتها السابقة، مثل Pixel 6 وPixel 7 وPixel 8، حيث يقال إنها تأتي مع وحدة كاميرا خلفية جديدة بثلاث كاميرات، وتشير الشائعات إلى أن سلسلة هواتف Google الذكية الجديدة ستحتوي على وحدة كاميرا خلفية جديدة تمامًا تضم ثلاث عدسات وتتخلص من شريط الكاميرا القديم واسع النطاق لصالح شكل بيضاوي فريد مستوحى من Pixel Fold، ويشاع أيضًا أن وحدة الكاميرا تشتمل على عدسة مقربة مقربة، مما يُظهر تحسنًا كبيرًا في الميزات البصرية، وربما يسمح بفتحة متغيرة، وتشير ترقيات الكاميرا أيضًا إلى أداء أكثر قوة للكاميرا، الأمر الذي سيثير اهتمام محبي التصوير الفوتوغرافي.

سلسلة Pixel 9 تأتي بمعالج أسرع وفقًا لتقرير حديث صادر عن MySmartPrice، تم رصد هاتف ذكي جديد من Google يحمل الاسم الرمزي "Tokay" في قاعدة بيانات Geekbench 5 المعيارية، ويحتوي هذا الجهاز، والذي من المحتمل أن يكون Pixel 9، على مجموعة شرائح جديدة، من المحتمل أن تكون Tensor G4، وهي مجموعة شرائح الجيل الرابع من Google.

سجل الجهاز 1082 نقطة في المعيار أحادي النواة و3121 نقطة في المعيار متعدد النواة، وهي أقل بشكل مدهش من درجات Google Pixel 8 وPixel 8 Pro، الرائدتين الحاليتين، وتكشف البيانات المعيارية أيضًا أن مجموعة الشرائح تحتوي على ثمانية أنوية: نواة واحدة بتردد 3.10 جيجاهرتز، وثلاثة نوى بتردد 2.60 جيجاهرتز، وأربعة نوى بتردد 1.95 جيجاهرتز. يحتوي الجهاز أيضًا على وحدة معالجة الرسومات Mali G715 وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت.

وفي الوقت نفسه، تنتشر شائعات حول إمكانية وجود نموذج ثالث ضمن سلسلة Pixel 9، والذي من شأنه سد الفجوة بين Pixel 7a ومتغيرات Pixel 9 الأعلى، ومن المتوقع أن يقدم هذا الطراز المتوقع عامل شكل أصغر وميزات أقل من Pixel 9 وPixel 9 Pro، على غرار Pixel 8، هذه الإضافة، إذا تحققت، يمكن أن يوفر Pixel الثالث للمستهلكين المزيد من الخيارات ضمن تشكيلة Pixel، مما يلبي احتياجات المستهلكين.

ومع ذلك، لا يوجد شيء رسمي حتى الآن من جوجل، عادةً ما تكشف Google عن التفاصيل الأولية حول هواتف Pixel القادمة في حدث Google I/O، ولكن في الوقت الحالي لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول الحدث أو التشكيلة القادمة.