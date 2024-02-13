شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة BlueSky المملوكة لجاك دورسى مؤسسة تويتر تصبح مفتوحة الآن لجميع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تكون قد سمعت عن BlueSky، إذا لم تكن قد سمعت عنها، فهي منصة من تطوير جاك دورسي مؤسس تويتر، حيث كان BlueSky في السابق منصة قائمة على نظام الدعوات فقط، مما يعني أنك كنت بحاجة إلى رمز دعوة للانضمام، ولكن الآن، يمكنك التسجيل بدون رمز، وهذا يعني أنه يمكن لأي شخص الانضمام إلى المنصة ومعرفة ما يدور حوله.

وبدأ BlueSky كإصدار تجريبي للدعوة فقط في فبراير 2022، ولكنه الآن مفتوح للجميع، حيث تعمل هذه الشبكة الاجتماعية كثيرًا مثل تويتر، ولكن لها طابعها الخاص، فعلى سبيل المثال، تخطط لتقديم ميزة تسمى "خدمة وضع العلامات"، وستتيح هذه الخدمة للمستخدمين والمؤسسات إنشاء تصنيفات للإشراف على المحتوى، ويمكن استخدام هذه التصنيفات للتحقق من صحة المنشورات أو إجراء تغييرات على المحتوى.

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة BlueSky، جاي جرابر، عن هذا العام الماضي، وقال إن المواقع الاجتماعية عادة ما تستخدم التصنيفات للاعتدال، لكن BlueSky تريد أن تفعل ذلك بشكل مختلف، إنهم يريدون السماح للمستخدمين بمزيد من التحكم في ما يتم تصنيفه وكيفية تصنيفه.

أصدرت BlueSky مؤخرًا ورقة بحثية تشرح بروتوكول AT، وهو العمود الفقري للمنصة، حيث يساعد هذا البروتوكول على التأكد من أن كل شيء يعمل بسلاسة على BlueSky، وبدأت BlueSky كفكرة تحت قيادة جاك دورسي في تويتر.

وفي عام 2021، أصبحت شركة خاصة بها، والآن يديرها جاي جرابر وفريق من الآخرين، والهدف من BlueSky هو إنشاء شبكة من التطبيقات الاجتماعية التي يمكنها التحدث مع بعضها البعض، وبهذه الطريقة، يتمتع المستخدمون بمزيد من التحكم ويمكنهم التبديل بسهولة بين التطبيقات المختلفة.

أما الشيء الوحيد الذي يميز BlueSky هو تركيزه على إمكانية نقل الحساب، ووهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين نقل حساباتهم بسهولة بين منصات مختلفة دون فقدان بياناتهم، حيث إنه شيء تكافح معه الشبكات الاجتماعية الأخرى.

ميزة فريدة أخرى لـ BlueSky هي "سوق الخوارزميات"، فبدلاً من أن تقرر خوارزمية رئيسية واحدة ما تراه، يمكن للمستخدمين تخصيص خلاصاتهم، وهذا يمنحهم المزيد من السيطرة على ما يرونه ويساعدهم على إدارة انتباههم بشكل أفضل.

لقد كان BlueSky مرتبطًا بتويتر، ولكنه الآن مستقل تمامًا، وقد نما بسرعة، حيث وصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم منذ إطلاقه، على الرغم من أنها لا تزال ليست كبيرة مثل بعض الشبكات الاجتماعية الأخرى، إلا أنها بالتأكيد تستحق التحقق منها، خاصة الآن بعد أن أصبح بإمكان أي شخص الانضمام إليها.