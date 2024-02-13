شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Cisco تسرح آلاف الموظفين بدءًا من هذا الأسبوع.. وتستعد للتركيز على مجالات النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت شركة سيسكو لتكنولوجيا الاتصالات ومقرها الولايات المتحدة إلى أحدث موجة من تخفيض الوظائف، وتخطط لخفض عدد موظفيها للتركيز على مجالات النمو، وبحسب رويترز، تستعد الشركة لإعادة هيكلة الأعمال التي ستتضمن الاستغناء عن آلاف الموظفين.

ولم تكشف Cisco بعد عن العدد الدقيق للموظفين الذين سيتأثرون بعمليات تسريح العمال هذه، ومع ذلك، كشف مصدر مقرب من المنشور أن الشركة لا تزال تتخذ قرارًا بشأن الأرقام ويمكن توقع الإعلان النهائي في وقت مبكر من هذا الأسبوع، حيث تستعد الشركة لمكالمة أرباحها في 14 فبراير.

وفي الوقت نفسه، كان لدى Cisco قوة عاملة عالمية تبلغ 84,900 موظف في السنة المالية 2023، ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم بشكل كبير بسبب تخفيضات الوظائف القادمة، وأعلنت الشركة سابقًا عن تخفيض في القوى العاملة بنسبة 5% تقريبًا في مكالمة أرباح في نوفمبر 2022، مما أدى إلى 600 مليون دولار من تعويضات نهاية الخدمة ونفقات أخرى.

وبحسب ما ورد تشهد الشركة انخفاضًا في الطلب على منتجاتها. ونتيجة لذلك، خفضت شركة تصنيع معدات الشبكات توقعاتها لإيرادات وأرباح العام بأكمله في مكالمة الأرباح السابقة، وأرجعت الشركة الضعف إلى تباطؤ الطلبيات في الربع الأول، قائلة إن "العملاء يركزون حاليًا على تثبيت المنتجات وتنفيذها في بيئاتهم".

ومع ذلك، فإن سيسكو ليست وحدها، حيث يواجه قطاع التكنولوجيا، الذي كان أحد أكثر الصناعات مرونة وابتكارًا في العقد الماضي، الآن واقعًا قاسيًا من تسريح العمال وعدم اليقين منذ نهاية عام 2022، وقررت العديد من الشركات تقليل عدد القوى العاملة لديها وتسريح الآلاف من الموظفين، وعالميًا لخفض التكاليف والتركيز على الأرباح، وفي حين كان عامي 2022 و2023 قاسيين ومليئين بعدم اليقين، فإن عمليات تسريح العمال لم تتوقف بعد.

جلبت بداية عام 2024 موجة أخرى من عمليات تسريح العمال. وعلى الرغم من أنها ليست ضخمة مثل العام الماضي، إلا أن البداية تشير إلى احتمال كبير لتخفيضات كبيرة في الوظائف في المستقبل، ووفقًا لموقع Layoffs.fy، تم تسريح أكثر من 32000 موظف من قبل شركات مختلفة، وتشمل الأسباب الكامنة وراء تسريح العمال إعادة الهيكلة وخفض التكاليف وتباطؤ الطلب على بعض المنتجات والخدمات.

إحدى الشركات الكبرى التي أعلنت مؤخراً عن تسريح العمال هي شركة نوكيا، شركة الاتصالات التي تخطط لإلغاء أكثر من 10000 وظيفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 1400 في الهند. ويأتي القرار أيضًا وسط قيام نوكيا بتعيين رئيس جديد للهند كجزء من خطط إعادة الهيكلة العالمية. وكانت الشركة قد أعلنت سابقًا في أكتوبر 2023 أنها ستلغي ما يصل إلى 10000 وظيفة لخفض التكاليف وتحسين الربحية.

وتشمل شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى التي نفذت عمليات تسريح العمال في الأسابيع الأخيرة أمازون وألفابت ومايكروسوفت، والتي خفضت قوتها العاملة في مختلف الأقسام والمناطق. بعض الشركات الناشئة التي حذت حذوها هي شركة Snap، الشركة الأم لـ Snapchat، التي قالت إنها ستخفض عدد موظفيها العالمي بنسبة 10%، مما يؤثر على 540 موظفًا، وأعلن موقع التجارة الإلكترونية Ebay أيضًا أنه سيقوم بتسريح 1000 موظف بعد توظيفهم بكثافة خلال الوباء.