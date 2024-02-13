شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كتاب جديد يكشف: إيلون ماسك استحوذ على تويتر وأقال "باراج أجروال".. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت هناك الكثير من التكهنات حول ما أدى إلى استحواذ إيلون ماسك على تويتر، ومع ذلك، فقد تبين أن الأسباب التي دفعته إلى تولي مسئولية "ماسك" كانت "شخصية" أكثر منها "مهنية"، حيث زعم تقرير جديد أن ماسك أطاح بباراج أغراوال، الذي كان الرئيس التنفيذي للشركة عندما تولى ماسك منصبه لأنه رفض حظر حساب، والذي قيل إنه كان يزعج ماسك.

وفي كشف حديث من كتاب قادم بعنوان "معركة من أجل الطائر" من تأليف كورت واجنر من بلومبرج، تم الكشف عن أن قرار إيلون ماسك بإقالة باراج أغراوال، الرئيس التنفيذي السابق لتويتر، ينبع من رفض أغراوال حظر تتبع حساب وسائل التواصل الاجتماعي، "تحركات ماسك قبل عامين".

ويتناول الكتاب، المقرر إصداره في 20 فبراير، تاريخ شركة تويتر، بما في ذلك استحواذ ماسك على الشركة في عام 2022 وتأثيرها الثقافي الكبير، وبحسب المقتطفات، فقد حث ماسك أغراوال على حظر "ElonJet"، وهو حساب على تويتر يديره المبرمج الأمريكي جاك سويني، والذي كان يراقب البصمة الكربونية لماسك، ويُزعم أن رفض أغراوال دفع ماسك إلى شراء أسهم تويتر والاستحواذ على الشركة في النهاية، مما أدى إلى إقالة أغراوال.

وتشير التقارير الصادرة في أوائل عام 2022 إلى أن ماسك عرض في البداية على سويني مبلغ 5000 دولار لوقف أنشطة التتبع الخاصة به، وهو ما رد عليه سويني بطلب الحصول على 50000 دولار أو تدريب داخلي، وعلى الرغم من اهتمام وسائل الإعلام، قرر ماسك عدم الدفع لسويني وبدلاً من ذلك قام بحظر حسابه الشخصي على تويتر.

تم حظر ElonJet لاحقًا بعد أن استهدف مطارد سيارة تقل ابن Musk البالغ من العمر عامين، وأعلن ماسك عن اتخاذ إجراء قانوني ضد سويني والمنظمات الداعمة له عبر تويتر، ومن المثير للاهتمام أن سويني عادت إلى الظهور مؤخرًا في عناوين الأخبار بزعم ملاحقتها ومضايقتها للموسيقية تايلور سويفت من خلال تتبع نشاطها النفاث، وأثار هذا الحادث مخاوف بشأن الخصوصية والمضايقات عبر الإنترنت.

ويشير الكتاب إلى أن تفاعل ماسك مع تويتر، بما في ذلك إقالة أغراوال، كان له دور فعال في قراره بمتابعة ملكية المنصة، و استحوذ Musk أخيرًا على Twitter مقابل 44 مليون دولار في أكتوبر 2022 بعد محاولات فاشلة للانضمام إلى مجلس إدارتها.

في مارس 2022، أعرب ماسك عن اعتقاده بأن أغراوال لم يكن "التنين الذي ينفث النار" الذي يحتاجه تويتر، مما يشير إلى الرغبة في أسلوب قيادة أكثر حزماً داخل الشركة.

يسلط طرد أغراوال الضوء على الديناميكيات المعقدة بين أباطرة التكنولوجيا ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، ويسلط الضوء على تأثير أفراد مثل ماسك في تشكيل اتجاه الخطاب عبر الإنترنت وحوكمة الشركات.