شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Plus وiPhone 6 والان مع تفاصيل الخبر
iPhone 14 Plus
الشاشة: بقياس 6.7 بوصة (2778 × 1284) OLED.
المعالج: A15 Bionic.
مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.
دعم الشحن اللاسلكي: نعم.
دعم الشحن السريع: نعم.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide.
الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP.
نظام التشغيل: iOS 16.
الوزن : 203 جراما.
البطارية: 4325 mAh.
تاريخ الإعلان عنه: فى 9 سبتمبر 2014.
الأبعاد:يأتى بأبعاد تصل إلى 138.1×67×6.9 ملم.
الوزن: يزن 129 جراما.
نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (8.x).
مساحة الشاشة: تصل لـ 4.7 بوصة.
دقة عرض الشاشة: بدقة 1334× 750 بيكسل.
نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD
الكاميرا: تأتى 8 ميجا بيكسل+1.2 ميجا بيكسل أمامية.
الشرائح: شرائح Apple A8 .
الرامات: رامات 1 جيجا بايت.
الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.
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