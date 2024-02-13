شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل 10 تطبيقات لنظارة أبل Vision Pro.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل Vision Pro مع متجر التطبيقات المخصص له، في يوم الجمعة الماضي، كان هناك أكثر من 600 تطبيق محسّن لـ Vision Pro متاح للتنزيل، ولكن هناك 10 تطبيقات يعدون الأفضل، وفقًا لموقع macrumors.

الكاميرا المكانية

باستخدام الكاميرا المكانية، يمكنك مشاهدة بث الكاميرا من جهاز iPhone على جهاز Vision Pro، ويتيح لك التطبيق الاتصال بجهاز iPhone‌ الخاص بك، ومن ثم يمكنك مشاهدة البث من بعيد، وهو مثالي لمراقبة الأطفال والحيوانات الأليفة، ويعد استخدام هذا كنافذة في مساحة العمل الخاصة بك مفيدًا عندما تكون منغمسًا تمامًا في تجربة Vision Pro.

Juno for YouTube

لا يوجد تطبيق YouTube رسمي لـ Vision Pro، لذا يعد Juno من المطور Christian Selig بديلاً جيدًا، فهو يوفر واجهة Vision Pro أفضل من واجهة الويب Safari، ويوفر عناصر تحكم وصول سريعة لإنشاء تجربة مسرح منزلي، ومع ذلك، لا يخلو Juno من الأخطاء، ولا يزيل إعلانات YouTube.

كروتون

هو تطبيق لإدارة الوصفات يتيح لك حفظ الوصفات من مواقع الويب وكتب الوصفات، وحفظها في واجهة سهلة التصفح، ويمكنك الحصول على تعليمات الطبخ خطوة بخطوة والتي يمكنك اتباعها أثناء ارتداء Vision Pro وإضافة مؤقتات لمكونات الوجبات المختلفة، يقول التطبيق بعدم الطهي أثناء ارتداء Vision Pro، ولكن هناك الكثير من أدوات الطبخ المفيدة إذا كنت تريد كسر القواعد.

Blackbox

هي لعبة ألغاز حيث يمكنك التعامل مع الأجرام السماوية والفقاعات والأشياء الأخرى لاستكشاف مرئيات وأصوات مختلفة على Vision Pro، إنها واحدة من أكثر التجارب الفريدة على سماعات رأس Apple، اللعبة قيد التطوير النشط وسيتم إضافة ألغاز جديدة بمرور الوقت.

Spatial Symphony

تمنحك Spatial Symphony طريقة للتفاعل بصريًا مع الموسيقى وإنشاءها، ويمكنك نحت الأصوات عن طريق تحريك يديك لضبط درجة الصوت ومستوى الصوت.

NowPlaying

يمكنك توصيل NowPlaying بـ Apple Music للحصول على تجربة استماع بصرية غامرة أكثر، ويوفر التطبيق عملًا فنيًا للألبوم وكلمات الأغاني والحقائق والمعلومات حول ما تستمع إليه، ويعرض الأغنية حتى تتمكن من مشاهدة الموسيقى الخاصة بك أثناء تشغيلها.

SynthRiders

هي لعبة إيقاعية حيث تتمثل الفكرة في مطابقة اللون الموجود على يديك مع الكرات القادمة إليك، لمواكبة الإيقاع، إنها تشبه لعبة Beat Saber وغيرها من الألعاب المشابهة.

FloatNotes

هو تطبيق مجاني يتيح لك وضع ملاحظات لاصقة صغيرة في أي مكان في مساحة العمل الخاصة بك.

أزرار الاختصار

باستخدام أزرار الاختصار، يمكنك إنشاء أزرار اختصار يمكن وضعها في أي مكان وتشغيلها بضغطه واحدة.

PGA Tour Vision

يمكن لعشاق الجولف رؤية نموذج من الثقوب المختارة في جولة PGA، مع إمكانية تدوير النماذج واستكشافها بعمق، وهناك أيضًا لوحة صدارة ومقاطع فيديو للمشاهدة وتتبع اللقطات والمزيد.