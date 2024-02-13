شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعادة تشغيل Apple Vision Pro.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر
1 - اضغط مع الاستمرار على Digital Crown والزر العلوي في نفس الوقت، ستظهر نافذة فرض إنهاء التطبيقات بعد بضع ثوانٍ، استمر في الضغط على Digital Crown والزر العلوي حتى يظهر شريط تمرير زر الطاقة، ثم اتركه.
2 - انظر إلى زر الطاقة الذي يظهر على الشاشة لتحديده، ثم أمسك إصبعي الإبهام والسبابة معًا لقرصة الزر واسحبه إلى اليمين.
3 - انتظر حتى تتحول الشاشة إلى اللون الأسود، للإشارة إلى إيقاف تشغيل Apple Vision Pro، ثم اخلع الجهاز .
4 - اضغط مع الاستمرار على الزر العلوي لمدة ثلاث ثوانٍ لتشغيل Apple Vision Pro مرة أخرى. وبعد حوالي دقيقة، يصدر Apple Vision Pro نغمة تعني أنه جاهز للاستخدام.
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