شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعادة تشغيل Apple Vision Pro.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Apple's Vision Pro واحدة من أكثر الأجهزة تطورًا التي أطلقتها شركة أبل على الإطلاق، ومع ذلك، حتى الأجهزة الأكثر تقدمًا يمكن أن تواجه بعض العوائق، ما يستلزم إعادة تشغيل بسيطة، أو في الحالات الأكثر صعوبة، إعادة تشغيل إجبارية،إذا كان Vision Pro لا يستجيب، أو يحدث خلل، أو يظهر سلوكًا غير عادي آخر، فيمكنك تجربة إعادة التشغيل البسيطة باتباع الخطوات التالية.

كيفية إعادة تشغيل Apple Vision Pro 1 - اضغط مع الاستمرار على Digital Crown والزر العلوي في نفس الوقت، ستظهر نافذة فرض إنهاء التطبيقات بعد بضع ثوانٍ، استمر في الضغط على Digital Crown والزر العلوي حتى يظهر شريط تمرير زر الطاقة، ثم اتركه.

2 - انظر إلى زر الطاقة الذي يظهر على الشاشة لتحديده، ثم أمسك إصبعي الإبهام والسبابة معًا لقرصة الزر واسحبه إلى اليمين.

3 - انتظر حتى تتحول الشاشة إلى اللون الأسود، للإشارة إلى إيقاف تشغيل Apple Vision Pro، ثم اخلع الجهاز .

4 - اضغط مع الاستمرار على الزر العلوي لمدة ثلاث ثوانٍ لتشغيل ‌Apple Vision Pro‌ مرة أخرى. وبعد حوالي دقيقة، يصدر ‌Apple Vision Pro‌ نغمة تعني أنه جاهز للاستخدام.

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