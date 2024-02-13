تكنولوجيا: إصدارات بلايستيشن الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مرحبا باللاعبين!

يسرنا أن نعلن عن إطلاق ليس واحد، بل ثلاثة ابتكارات رائدة في مجال التكنولوجيا تعتزم إعادة تعريف مفهوم التجارب الصوتية والألعاب في 21 من فبراير 2024. إستعدوا لتطور التكنولوجيا مع إبداعاتنا الأخيرة لنحسن تجربتكم في اللعب إلى آفاق لم تشهدوها من قبل. إكتشفوا أبعاد مختلفة من الأداء الفريد والتصميم السلس مع إصدارتنا الجديدة!

نقدم لكم PULSE Explore™ wireless earbuds ملاذك الصوتي

استمتع بصوت واقعي غير عادي في ألعابك المفضلة مع محركات مغناطيسية مستوية، واستمع إلى كل التفاصيل من خلال اتصال PlayStation Link™ اللاسلكي بسرعة البرق.*

استمتع بصوت الألعاب النابض بالحياة أينما يأخذك اللعب بتصميم محمول مزود بميكروفونات مخفية وحقيبة شحن مصاحبة.*

اتصال متعدد الأجهزة اذهب إلى حيث تأخذك المغامرة مع القدرة على الاتصال لاسلكيًا بمجموعة من الأجهزة.*

للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني: https://www.playstation.com/en-sa/accessories/pulse-explore-wireless-earbuds/

نقدم لكم PULSE Elite™ wireless headset صوتك الداخلي

أدخل عصرًا جديدًا في صوت الألعاب بصوت نابض بالحياة واتصال سريع للغاية.

تم تصميم الألعاب لتتوافق مع الصوت™ استمتع بصوت الألعاب النابض بالحياة في تصميم سماعة الرأس المريح المزود بميكروفون قابل للسحب وبطارية مدمجة طويلة

صوت ألعاب الجيل التالي استمتع بصوت نابض بالحياة غير عادي في ألعابك المفضلة.

للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني https://www.playstation.com/en-sa/accessories/pulse-elite-wireless-headset/ :

نقدم لكم PlayStation Portal™ Remote Player for PS5® consoleعالمك الخاص

إمكانية الوصول إلى الألعاب الموجودة على جهاز PS5 الخاص بك عبر شبكة Wi-Fi1 المنزلية، مما يتيح لك الانتقال مباشرة إلى الألعاب دون الحاجة إلى اللعب على التلفزيون.

تقدم لعب سلس للغاية بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية مع وضوح صورة عالي على شاشته بدقة 1080 بكسل3.

استمتع بكل التفاصيل الرائعة لألعابك المفضلة لأنها تنبض بالحياة على شاشة عالية الدقة كاملة الإضاءة ورائعة.

للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني : https://www.playstation.com/en-sa/accessories/playstation-portal-remote-player/