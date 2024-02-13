شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تؤجل إطلاق صاروخ "اتش 3" الجديد بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا"، اليوم الثلاثاء، قرارها بتأجيل إطلاق صاروخ من الجيل الجديد "اتش 3" والذي كان من المقرر إطلاقه بعد غد الخميس، وذلك بسبب توقعات الطقس السيء في موقع الإطلاق جنوب غرب اليابان.

وأضافت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو)، أنه لم يتم بعد تحديد موعد الإطلاق الجديد للصاروخ الثاني من الجيل الجديد "اتش 3"، وهو اللاحق للصاروخ الأساسي الحالي من طراز "اتش-2 إيه"، وتأمل اليابان في الحصول على موطئ قدم في مجال إطلاق الأقمار الصناعية الذي يتسم بالتنافس المتزايد.

وتخطط وكالة استكشاف الفضاء اليابانية لتأكيد قدرة الصاروخ على التحكم في موقعه وإخراج الأقمار الصناعية من خلال مشروع الإطلاق الجاري في مركز تانيجاشيما الفضائي.

وفي عملية الإطلاق الافتتاحية في مارس 2023، انطلق الصاروخ الأول من طراز "أتش 3" من المركز في جزيرة تانيجاشيما بمحافظة كاجوشيما، ولكن صدرت له أوامر بالتدمير الذاتي بعد دقائق بعد فشل محرك مرحلته الثانية في الاشتعال.