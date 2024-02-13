شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول طاقم طيران نسائى يكمل مهمة طائرات "الأواكس" التابعة للناتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمرة الأولى على الإطلاق.. أجرت قوة الإنذار المبكر والسيطرة المحمولة جواً التابعة لحلف شمال الأطلنطى (ناتو) طلعة جوية لطائرات نظم الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا "الأواكس" بطاقم جوى نسائى بالكامل.

وذكر بيان صادر عن الناتو أن الرحلة جاءت في إطار عمليات القيادة والسيطرة وأنشطة اليقظة المعززة للحلف، وقامت بها 22 جندية من ثماني دول حلفاء الناتو، هي كندا والتشيك والدنمارك وألمانيا وإيطاليا وبولندا والبرتغال والولايات المتحدة.

وكانت الرحلة - التي جرت من قاعدة جيلينكيرشن الجوية التابعة لحلف الناتو بألمانيا - بمثابة طلعة جوية عادية للطاقم متعدد الجنسيات لدعم أنشطة اليقظة المعززة لحلف شمال الأطلنطي، حيث إنها سلطت الضوء على النساء العاملات في مجتمع الإنذار المبكر المحمول جواً ومجال الطيران النسائي، وساهمت في عرض قدرات الطاقم النسائي لإثبات أن النساء قادرات على الأداء في المهن التي يهيمن عليها الذكور تقليديا بقدرات متساوية.

تجدر الإشارة إلى أن الناتو دمج منظور التنوع بين الجنسين في مخططاته منذ عام 2013، لاسيما في التخطيط الدفاعي ومتطلبات الاستخبارات الاستراتيجية، وفي عمله لمكافحة الإرهاب.