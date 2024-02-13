شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عيد الحب 2024.. 5 نصائح لحمايتك من الاحتيال بتطبيقات التعارف فى الفلانتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم غدا الأربعاء بمناسبة عيد الحب 2024، فيما يلجأ العديد من الأشخاص "السناجل" إلى تطبيقات التعارف للعثور على شريكهم المثالي قبل هذا اليوم.

ومع ذلك، من المهم أن تدرك أنه ليس كل من تقابله عبر هذه التطبيقات حقيقيًا، في الواقع، زادت عمليات الاحتيال على تطبيقات المواعدة بشكل ملحوظ، حيث يستخدم الناس الآن الذكاء الاصطناعي للتلاعب بصورهم وخداع الآخرين.

ووفقًا لدراسة أجرتها شركة McAfee، وهي منصة للأمن السيبراني، واجه أكثر من 90 % ملفات تعريف مزيفة على تطبيقات المواعدة والتعارف، كما بحثت دراسة أخري للشركة أيضا في كيفية تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) على التعارف عبر الإنترنت والتى تؤدي إلى المزيد من عمليات الاحتيال.

- عيد الحب 2024 والذكاء الأطصناعي:

وشملت الدراسة 7000 شخص من سبع دول مختلفة، وكشفت أن العديد من الأشخاص قد صادفوا ملفات شخصية أو صورًا مزيفة على مواقع المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي، وقال ما يقرب من 98% إنهم شاهدوا هذه الملفات الشخصية المزيفة، وقال 39 % إنهم انتهى بهم الأمر إلى التحدث إلى المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم مهتمون بالحب المحتمل.

وما يجعل هذه المشكلة أسوأ هو أن بعض المحتالين يستخدمون الآن أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء رسائل وصور مقنعة، وهذا يجعل من الصعب على الأشخاص معرفة ما إذا كان شخص ما حقيقيًا أم لا عندما يبحثون عن الحب عبر الإنترنت.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة وجدت أن العديد من اللذين استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي بأنفسهم عند المواعدة عبر الإنترنت، قال حوالي 65 % إنهم استخدموا الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور أو محتوى آخر لملفات تعريف المواعدة الخاصة بهم، بالإضافة إلى ذلك، يفكر أكثر من النصف في استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل لمصالحهم العاطفية في عيد الحب، لأن ذلك يجعلهم يشعرون بمزيد من الثقة، ومع ذلك، قال معظم الناس إنهم سينزعجون إذا اكتشفوا أن رسالة عيد الحب الخاصة بهم تمت كتابتها بالفعل بواسطة آلة.

على الرغم من بعض المشاعر المتضاربة حول الذكاء الاصطناعي، إلا أن العديد من الأشخاص وجدوه مفيدًا، في الواقع، قال 81% أنهم تلقوا اهتمامًا أكبر من الآخرين عند استخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مقارنة بالمحتوى الخاص بهم.

لكن الأمر لا يقتصر على المواعدة عبر الإنترنت التي تتأثر بالذكاء الاصطناعي، وحذرت شركة McAfee أيضًا من زيادة عمليات الاحتيال المتعلقة بعيد الحب، لقد لاحظوا المزيد من حملات البرامج الضارة وعناوين URL الضارة ورسائل البريد الإلكتروني العشوائية التي تستهدف الأشخاص الذين يتسوقون لشراء هدايا عيد الحب.

لحماية نفسك من عمليات الاحتيال التي يقوم بها الذكاء الاصطناعي، تقترح McAfee بعض الخطوات:

- كن حذرًا من الرسائل الواردة من الأشخاص الذين لم تقابلهم شخصيًا، خاصة إذا كانت تبدو عامة جدًا أو تفتقر إلى المضمون.

- قم بإجراء بحث عكسي للصور في صور الملف الشخصي للتحقق مما إذا كانت حقيقية.

- لا ترسل أموالاً أو هدايا إلى شخص لم تقابله شخصيًا.

- تحدث إلى شخص تثق به بشأن اهتماماتك الجديدة بالحب وانتبه إذا أثار أي مخاوف.

- استخدم أدوات الحماية الأمنية لاكتشاف عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وحمايتها منها.

- باتباع هذه الخطوات، يمكنك تقليل خطر الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت أثناء البحث عن الحب أو التسوق عبر الإنترنت.