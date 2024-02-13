شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح تحديث إكس بوكس 15 فبراير وتكشف عن إصدار PS5 وSwitch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستشارك مايكروسوفت تحديثًا حول أعمال Xbox في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسبما أكدت الشركة، بعد أسابيع من التقارير والشائعات عن وصول ألعاب الطرف الأول إلى وحدات التحكم المنافسة، وستكشف الشركة الأم لـ Xbox عن خططها للمنصة في إصدار خاص من Xbox Podcast الرسمي في 15 فبراير، حيث يشارك الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفتPhil Spencer ورئيسة Xbox سارة بوند، تفاصيل حول خريطة طريق Xbox المستقبلية، ويأتي هذا التأكيد بعد أن وعد Spencer يوم الثلاثاء الماضي بأن مايكروسوفت ستشارك رؤيتها لـ مستقبل Xbox الأسبوع المقبل، وفقاً لموقع gadgets360.

يتبع تحديث الأعمال من Xbox تقارير متعددة حول عناوين Xbox الحصرية مثل Hi-Fi Rush وSea of Thieves التي من المحتمل أن يتم إطلاقها على منصات منافسة من Sony و Nintendo تتضمن قائمة ألعاب الطرف الأول التي يمكن أن تشق طريقها إلى PS5 أيضًا Bethesda RPG Starfield وعنوان Indiana Jones الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، وادعى تقرير من The Verge أن موجة من الألعاب الحصرية على Xbox يمكن أن تنتقل إلى PS5 و Nintendo Switch.

لم تؤكد مايكروسوفت هذا التحول في الإستراتيجية، ولكن من المرجح أن يكشف تحديث أعمالها القادم عن تفاصيل حول خططها لإطلاق ألعاب الطرف الأول خارج نظام Xbox البيئي، وتشير تقارير The Verge، نقلاً عن مصادر مطلعة على خطط الشركة، إلى أن Microsoft تستعد في الواقع للإعلان عن ألعاب حصرية مختارة لأجهزة PS5 وNintendo Switch وفقًا لأحدث تقرير، من المحتمل أن تكون Hi-Fi Rush وPentiment أول لعبتين يتم إطلاقهما على وحدات تحكم Sony وNintendo، مع التخطيط لإصدار Sea of Thieves في وقت لاحق من هذا العام، وقال التقرير إنه يتم أيضًا دراسة عناوين الطرف الأول الأخرى على أجهزة Xbox والكمبيوتر الشخصي لاحتمال إطلاقها على منصات منافسة.