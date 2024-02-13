تكنولوجيا: طرح وضع Companion Mode التفاعلي في Google Meet لنظامي iOS واندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد ان تم تقديمه في البداية للويب وNest Hub Max، تقدم جوجل الآن وضع “Companion Mode” إلى تطبيق Meet على نظامي أندرويد وiOS.

يعتبر وضع Companion Mode مخصص للمستخدمين المشاركين في مكالمة Meet عبر نظام مؤتمرات الصوت/الفيديو داخل الغرفة بدلاً من أجهزة الحواسب الخاصة بهم.

ويتيح لك الوضع الوصول إلى “الميزات وعناصر التحكم التفاعلية” إذا كنت في غرفة اجتماعات أو مساحة/قاعة اجتماعات كبيرة.

استخدم ميزة تسجيل الوصول إلى الغرفة على الهاتف المحمول أيضًا، مما يسهل على الحاضرين الآخرين رؤية اسمك بجانب غرفة الاجتماعات التي تنضم منها.

ثم شارك تفاعلًا تعبيريًا دون مقاطعة المتحدث. وارفع يدك للإشارة إلى رغبتك في التحدث. بعد ذلك، قم بتشغيل التسميات التوضيحية لعرض الترجمات المصاحبة بينما يتحدث الجميع أثناء الاجتماع، وتبادل رسائل الدردشة مع المشاركين الآخرين في الاجتماع.

قم بعرض المحتوى المقدم وتكبيره لتتمكن من متابعته بسهولة مع مقدم العرض على جهازك الخاص.

وعلى الهاتف المحمول، تضع جوجل وضع Companion Mode على أنه يتيح لك “المشاركة في الاجتماعات دون فتح جهاز الحاسب المحمول. من شاشة الانضمام المسبق، سترى زرًا جديدًا بعنوان “استخدام وضع المصاحب“.

يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في أماكن الاجتماعات حيث تكون مساحة الحاسب المحمول محدودة، أو كوسيلة سهلة وسرية للمشاركة خلال الاجتماعات الشخصية الكبيرة، مثل جميع الاجتماعات أو قاعات المدينة.

سيتم طرح وضع Companion Mode على Google Meet لنظامي أندرويد وiOS خلال الأسابيع المقبلة.

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