شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المحكمة تأمر إيلون ملسك بالإدلاء بشهادته فى تحقيق استحواذه على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر قاض اتحادي إيلون ماسك بالامتثال لأمر الاستدعاء الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والإدلاء بشهادته مرة أخرى في التحقيق الذي تجريه بشأن استحواذه على تويتر، في متابعة لحكم مبدئي صدر في ديسمبر، ووفقًا للأمر، الذي تم تقديمه في محكمة في كاليفورنيا، أصبح لدى " ماسك " وهيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) الآن أسبوع لتحديد وقت ومكان ظهوره.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصات في شراء ماسك لشركة تويتر، التي أصبحت الآن X، منذ عام 2022 بسبب مخاوف بشأن تأخره في الكشف عن حصته في تويتر.

ويأتي هذا الأمر بعد فشل ماسك في الحضور للإدلاء بشهادته في سبتمبر، ورفض لاحقًا حضور المقابلة المعاد جدولتها، مما دفع هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى رفع دعوى قضائية.

انحاز القاضي الأمريكي لوريل بيلر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة بعد أن حاول ماسك الطعن في أمر الاستدعاء، الذي يدعي أن الهيئة تسعى للحصول على معلومات غير ذات صلة وتعد مضايقة، حيث تمت مقابلته بالفعل مرتين.

لكن هيئة الأوراق المالية والبورصة تقول إنها حصلت على مستندات جديدة فيما يتعلق بالتحقيق ولديها المزيد من الأسئلة لمالك X.

وجادل ماسك أيضًا بأن أمر الاستدعاء يتجاوز سلطة لجنة الأوراق المالية والبورصة لأنه صدر عن موظف عينه مدير الإنفاذ في لجنة الأوراق المالية والبورصات، أسقط القاضي بيلر هذه الحجج، وحكم بأن أمر الاستدعاء صالح.