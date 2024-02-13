تكنولوجيا: جوجل ترفع أسعار Workspace هذا الأسبوع لعملاء الأعمال الحاليين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل في أوائل العام الماضي أن خطط Workspace ستشهد زيادات في الأسعار في عام 2024، وفي هذا الشهر، ستصل هذه الزيادات في الأسعار الآن للعملاء الحاليين.

وفي مارس 2023، أعلنت جوجل عن تغييرات في أسعار خطط Workspace. ستشهد جميع خطط فئة الأعمال زيادات في الأسعار بنسبة 20%.

فقد ارتفعت خطة Starter البالغة 6 دولارات إلى 7.20 دولارًا، والخطة القياسية من 12 دولارًا إلى 14.40 دولارًا، والخطة الإضافية من 18 دولارًا إلى 21.60 دولارًا.

دخلت الزيادات حيز التنفيذ العام الماضي للحسابات الجديدة وفقط لأولئك الذين ليس لديهم خطة سنوية، ولكن يتم طرحها الآن هذا الشهر لمشتركي Workspace الحاليين.

سوف يرى المستخدمون الأسعار الجديدة تنعكس في دورة الفوترة الأولى بعد هذا الأسبوع. ولقد تم ذكر تواريخ 14 و15 و16 فبراير في جميع الإشعارات التي شاهدناها.

تم تذكير العملاء بارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي الذي سبق وصول هذا الأسبوع. وإلى جانب ارتفاع أسعار خطط فئة الأعمال، تعمل منصة Google Workspace أيضًا على رفع أسعار خطط Enterprise.

تم أيضًا إبلاغ المسؤولين بتغييرات الأسعار هذه مسبقًا على مدار عام 2023، ولكن لم يتم إدراج تغييرات الأسعار الفعلية في ذلك الوقت. ومن خلال صفحات مسؤول Workspace، يتم الآن تفصيل زيادات الأسعار هذه.

تبيع جوجل حسابات Workspace Enterprise مباشرة إلى الأنشطة التجارية عبر مندوبي المبيعات، بدلاً من استخدام طرق الاشتراك التقليدية. لذلك، بالنسبة لكل مؤسسة، يمكن أن تختلف هذه الأسعار بشكل كبير بناءً على الاحتياجات وأعداد المستخدمين والعديد من العوامل الأخرى.

تدخل هذه الزيادات في الأسعار حيز التنفيذ خلال شهر فبراير 2024، ولكنها تختلف حسب الحساب.

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