تكنولوجيا: إطلاق سماعة الرأس TOZO HT2 بعمر بطارية يصل إلى 60 ساعة مقابل 299 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة TOZO عن أحدث أجهزتها، وهي سماعة الرأس HT2 العازلة للضوضاء، والمتوفرة الآن على موقع JD.com.

تتميز سماعة الرأس اللاسلكية بشهادة العلامة الذهبية وتقنية Bluetooth 5.4، وتأتي بسعر تمهيدي قدره 299 يوان (~ 50 دولارًا).

وإحدى ميزات السماعة البارزة هي وظيفة “التكيف الذكي لقناة الأذن“، والتي يُزعم أنها تحدد بنية قناة الأذن للمستخدم وحالة الارتداء لتحسين تقليل الضوضاء وتصحيح الصوت، مما يعد بتقليل الضوضاء بما يصل إلى 38 ديسيبل.

علاوةً على ذلك، فهي مزودة بمحرك ديناميكي مقاس 40 مم وشهادة Hi-Res، وثلاثة ميكروفونات مخصصة لتقليل الضوضاء.

توفر بطارية السماعة المدمجة ذات قوة 500 مللي أمبير في عمر بطارية مثير للإعجاب يصل إلى 60 ساعة. وتتضمن معلمات سماعة الرأس إصدار Bluetooth 5.4، ونطاق تردد يبلغ 20 هرتز – 20 كيلو هرتز للبلوتوث و 16 هرتز – 44.1 كيلو هرتز للاتصالات السلكية، ونطاق إرسال يبلغ 12 مترًا.

تدعم السماعة ايضًا برامج الترميز AAC وSBC، ويستغرق الشحن أقل من ساعتين عبر واجهة الشحن من النوع C.

تهدف سماعة الرأس TOZO HT2 إلى توفير تجربة صوتية غامرة من خلال تقنية عزل الضوضاء المتقدمة. وبفضل شهادة Hi-Res والمشغل الديناميكي مقاس 40 مم، تعد سماعة الرأس بإعادة إنتاج صوت عالي الدقة عبر نطاق ترددي واسع.

كما يعمل تضمين ثلاثة ميكروفونات مخصصة لتقليل الضوضاء على تحسين جودة المكالمة وتقليل الضوضاء الخلفية، مما يجعلها مثالية للترفيه والاستخدام الاحترافي.

بشكل عام، تجمع سماعة الرأس TOZO HT2 العازلة للضوضاء بين الميزات المتقدمة والتصميم سهل الاستخدام، مما يجعلها خيارًا مقنعًا لأولئك الذين يبحثون عن صوت عالي الجودة وتقليل فعال للضوضاء.

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