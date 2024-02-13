شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تختبر ميزة المواضيع الشائعة فى Threads والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر ميتا ميزة جديدة ستسمح لمستخدمي Threads بمعرفة أنواع المحادثات الشائعة على النظام الأساسي، حيث بدأ التطبيق في اختبار "أهم المواضيع اليوم" في الولايات المتحدة، حسبما شارك مارك زوكربيرج في منشور على Threads.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، ستظهر الميزة الموضوعات التي يناقشها الآخرون "الترند"، وستظهر في البحث وتتخللها بين المنشورات في خلاصة "For You" الخاصة بالتطبيق.

وقال آدم موسيري، رئيس إنستجرام، "إن الاتجاهات المحددة ستحددها أنظمة الذكاء الاصطناعي لدينا بناءً على ما يتفاعل معه الأشخاص الآن على Threads".

ستظهر Threads الاتجاهات المتعلقة بالسياسة والانتخابات، وقالت الشركة الأسبوع الماضي إنها لن تقترح بعد الآن محتوى سياسيًا في توصياتها ما لم يختار المستخدمون الاشتراك.

لكن ميتا أكدت أن القيود لن تنطبق على الميزة الشائعة الخاصة بها، وقال متحدث باسم ميتا لموقع Engadget: "المحتوى السياسي يمكن أن يكون موضوعًا"، مضيفا "لن نقوم بإزالة المواضيع السياسية إلا إذا كانت تنتهك إرشادات المجتمع أو سياسات النزاهة المعمول بها الأخرى."

لقد كانت إضافة الاتجاهات تحديثًا مطلوبًا منذ فترة طويلة للعديد من مستخدمي Threads الذين يأملون في جعل الخدمة أكثر قابلية للاستخدام كمصدر للمعلومات والتحديثات في الوقت الفعلي.

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي سيحدد الكثير مما يتم عرضه، يبدو أن Meta تخطط للقيام ببعض التنظيم لما يبدو أنه "الموضوع الرئيسي".

وقال متحدث باسم ميتا إن فريقًا من "المتخصصين في المحتوى" "سيتأكد من أن المواضيع لا تنتهك إرشادات المجتمع لدينا أو غيرها من إرشادات النزاهة المعمول بها، وأن المواضيع ليست مكررة أو لا معنى لها أو مضللة".

وفي الوقت الحالي، تعد "أهم المواضيع اليوم" مجرد "اختبار صغير"، لكن زوكربيرج قال إن الميزة ستصل إلى المزيد من البلدان واللغات "بمجرد ضبطها".