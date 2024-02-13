شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد للكشف عن تحديث Windows 11 24H2 فى النصف الثانى من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت هناك شائعات حول نظام التشغيل Windows 12 منذ بعض الوقت، وكان من المتوقع بشدة أن يتم إصدار نظام التشغيل التالي في النصف الثاني من هذا العام، لكن مايكروسوفت أكدت أخيرًا أن تحديث Windows 11 24H2 سيتم إصداره في وقت لاحق من هذا العام، مما يؤدي إلى إيقاف جميع الشائعات حول إصدار محتمل لنظام التشغيل Windows 12 في عام 2024، وبينما يظل تاريخ الإطلاق الدقيق غير معروف، فقد وعد بأن يكون تحديثًا رئيسيًا.

ومن المتوقع أن يأتي مع العديد من ميزات وتحسينات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وأعلنت Microsoft، من خلال منشور مدونة Windows Insider، الأسبوع الماضي أن Windows 11 24H2 سيكون التحديث الرئيسي التالي للميزات الذي سيصل هذا العام.

وقالت الشركة "بدءًا من الإصدار 26-xx اليوم، سيرى المطلعون على Windows Insider في قنوات Canary وDev تحديث الإصدار ضمن الإعدادات > النظام > حول (وwinver) إلى الإصدار 24H2"، ويشير هذا إلى أن Windows 11، الإصدار 24H2 سيكون الميزة السنوية لهذا العام "التحديث، وسيكون لنظام التشغيل Windows 11 إيقاع تحديث سنوي للميزات يتم إصداره في النصف الثاني من السنة التقويمية،" كما قالت الشركة.

ويتناقض إعلان Microsoft الأخير مع الشائعات السابقة حول احتمال إصدار Windows 12 في عام 2024، ولا يُعرف الكثير عن Windows 11 24H2 الآن، لكن بعض التقارير والتسريبات تشير إلى أن قدرات الذكاء الاصطناعي ستكون محور التركيز الرئيسي للتحديث التالي.

و يمكن إصدار الميزات المتوقع وصولها إلى نظام التشغيل Windows 12 ضمن تصحيح 24H2 الخاص بنظام التشغيل Windows 11، ومن المتوقع أن يستفيد التحديث من وحدات المعالجة العصبية الجديدة المسرّعة بالأجهزة (NPUs) لأجهزة الكمبيوتر الجديدة، ويمكن أن يتضمن أمر Sudo جديدًا، وترقيات لوضوح الصوت، وتحسينات لتوفير الطاقة، والمزيد.

ومن المتوقع أن يشتمل Windows 11 24H2 على مساعد Coplite متقدم، ومن المتوقع أن تقدم Microsoft تقنية DLSS (Deep Learning Super Sampling) الخاصة بها والتي تشبه تقنية الدقة الفائقة ضمن تحديث Windows 11 24H2 القادم لتحسين أداء الألعاب. يمكنه استخدام الذكاء الاصطناعي لتشغيل الألعاب المدعومة بسلاسة مع تفاصيل محسنة.

كشفت شركة مايكروسوفت عن نظام التشغيل Windows 11 في عام 2021، ومنذ ذلك الحين، أصدرت الشركة العديد من التحديثات المهمة والميزات الجديدة لنظام التشغيل، وهو متوفر حاليًا على أكثر من 400 مليون جهاز نشط شهريًا، ومن الممكن أن يصل إلى 500 مليون جهاز نشط شهريًا بحلول أوائل هذا العام. الآن، يبدو أن عملاق التكنولوجيا يتبع دورة تحديث الميزات السنوية لنظام التشغيل Windows 11، المقرر إصدارها في النصف الثاني من كل عام، مما يمثل خروجًا عن تحديثات Moments الأصغر لنظام التشغيل.