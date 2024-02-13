شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عيد الحب 2024.. كيف يمكن للمحتالين استخدام الذكاء الاصطناعى لإفساد الفلانتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اكتساب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتزييف العميق شعبية عبر الإنترنت، يستخدم المحتالون هذه التقنيات لاستهداف أولئك الذين يبحثون عن عيد الحب 2024 في العالم الرقمى، ووفقًا لأحد التقارير، تتزايد عمليات الاحتيال الرومانسية من خلال استخدام التكنولوجيا الجديدة ويقع الناس حول العالم فى حبها.

وقد حذر باحثون من شركة الأمن السيبراني Tenable من أن عمليات الاحتيال الرومانسية آخذة فى الارتفاع، ويسلطون الضوء على أن عمليات الاحتيال الرومانسية قد شهدت تحولًا حيث يقوم المحتالون بدمج التكتيكات التقليدية مع التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتزييف العميق.

وفقًا لتقرير صادر عن Tenable، وقع غالبية الأشخاص (66٪) في البلاد فريسة لعملية احتيال للمواعدة عبر الإنترنت تم تنفيذها باستخدام الصوت الناتج عن الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق.

و في عام 2023، أصبح 43% من الهنود ضحايا لعمليات الاحتيال الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخسر 83% ممن تعرضوا للاحتيال أموالهم، وأظهرت النتائج أن "التزييف العميق الناتج عن الذكاء الاصطناعي أصبح معقدًا بدرجة كافية لدرجة أن أكثر من ثلثي (69٪) من شملتهم الدراسة يقولون إنهم لا يستطيعون التمييز بين الذكاء الاصطناعي والصوت الحقيقي للشخص".



كيف يستخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي لاستهداف الأشخاص؟ كيف يستخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي لاستهداف الأشخاص؟

يستفيد المحتالون من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق لإنشاء شخصيات أكثر إقناعًا في عمليات الاحتيال الرومانسية، إنهم ينتحلون شخصية شخص ما لجعل الضحايا المحتملين يعتقدون أنهم يميلون إليهم عاطفيًا.

وقال التقرير إن عمليات الاحتيال هذه غالبًا ما تنشأ على منصات مثل فيسبوك، مما يخدع الضحايا ويدفعهم إلى شعور زائف بالأمان، كما ذكر التقرير أيضًا أن انتحال شخصيات المشاهير، وخاصة استهداف الفئات السكانية الأكبر سنًا، أصبح منتشرًا على نطاق واسع.

وأضاف التقرير أن "الاتجاه المثير للقلق هو الاتجاه الذي يستهدف فيه المحتالون بشكل روتيني كبار السن، وخاصة الأرامل أو الذين يعانون من فقدان الذاكرة".





كيفية اكتشاف عملية احتيالينصح الباحثون بأن أي طلبات للحصول على المال من الاتصالات المكتشفة حديثًا هي علامة حمراء ويجب عليك تحذيرها، كما حذروا من أنه يجب على الأشخاص فحص الصور ومقاطع الفيديو التي تخفي تفاصيل الخلفية عمدًا، وقال بويد: "إن الوعي واليقظة هما أفضل دفاعاتنا ضد هذه التلاعبات القاسية، مما يضمن عدم وقوع الباحثين عن الحب ضحية لشبكة الخداع المعززة بالذكاء الاصطناعي".