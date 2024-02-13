تكنولوجيا: Nothing تحدد يوم 5 من مارس للإعلان الرسمي عن Nothing Phone (2a)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Nothing إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على خططها لكشف النقاب عن هاتف Nothing Phone (2a) في حدث يعقد في الخامس من شهر مارس المقبل.

شغل هاتف Nothing Phone (2a) الكثير من التسريبات في الفترة الأخيرة، واليوم تكشف Nothing عن موعد رسمي للكشف عن مدى صحة هذه التسريبات من خلال إعلان تشويقي نشر بعبارة “Fresh Eyes”، كما يكشف الإعلان التشويقي عن رسوم للعيون.

ويؤكد هذا الإعلان التشويقي على ما جاء في تسريبات مصورة سابقة حول تصميم الكاميرة الخلفية في هاتف Phone (2a)، التي ظهرت في التسريبات بإعدادات مزدوجة بتصميم أفقي على عكس إصدارات Nothing السابقة.

وتتوسط الكاميرة الخلفية الغطاء الخلفي للهاتف، ولقد رصد الهاتف برمز “Aerodactyl”، ومن المتوقع وفقاً للتسريبات التي جاءت حتى الآن أن يأتي الهاتف في الفئة المتوسطة.

يذكر أن شركة Nothing أطلقت مؤخراً أدوات “Glyph” المخصصة للمطوريين، والتي تتيح للمطوريين دمج إضاءة Glyph الموجودة في الجزء الخلفي من الهواتف لتتفاغل مع إجراءات محددة في التطبيقات.

المصدر