علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Nothing تحدد يوم 5 من مارس للإعلان الرسمي عن Nothing Phone (2a)

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Nothing إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على خططها لكشف النقاب عن هاتف Nothing Phone (2a) في حدث يعقد في الخامس من شهر مارس المقبل.

شغل هاتف Nothing Phone (2a) الكثير من التسريبات في الفترة الأخيرة، واليوم تكشف Nothing عن موعد رسمي للكشف عن مدى صحة هذه التسريبات من خلال إعلان تشويقي نشر بعبارة “Fresh Eyes”، كما يكشف الإعلان التشويقي عن رسوم للعيون.

ويؤكد هذا الإعلان التشويقي على ما جاء في تسريبات مصورة سابقة حول تصميم الكاميرة الخلفية في هاتف Phone (2a)، التي ظهرت في التسريبات بإعدادات مزدوجة بتصميم أفقي على عكس إصدارات Nothing السابقة.

وتتوسط الكاميرة الخلفية الغطاء الخلفي للهاتف، ولقد رصد الهاتف برمز “Aerodactyl”، ومن المتوقع وفقاً للتسريبات التي جاءت حتى الآن أن يأتي الهاتف في الفئة المتوسطة.

يذكر أن شركة Nothing أطلقت مؤخراً أدوات “Glyph” المخصصة للمطوريين، والتي تتيح للمطوريين دمج إضاءة Glyph الموجودة في الجزء الخلفي من الهواتف لتتفاغل مع إجراءات محددة في التطبيقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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