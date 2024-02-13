تكنولوجيا: شاومي تطلق سماعة Redmi Buds 5 بعمر بطارية يصل إلى 38 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت سماعة Redmi Buds 5 اللاسلكية اليوم في السوق الهندي والتي تدعم عمر شحن يصل إلى 38 ساعة، مع ميزة إلغاء الضوضاء، وسعر 36 دولار تقريباً.

تتميز سماعة Redmi Buds 5 اللاسلكية بدعم إلغاء الضوضاء بقدرة 46 ديسيبل، على أن تتوفر ميزة ANC لإلغاء الضوضاء بثلاثة من المستويات بين إلغاء عميق للضوضاء بنسبة تصل إلى 99.5%، أو إلغاء متوازن للضوضاء، أو إلغاء الضوضاء في الخلفية، مع وضع الشفافية.

ويأتي وضع الشفافية بعدد من الإعدادات المسبقة، بين التقليدي، ووضع لتحسين الصوتيات، وتحسين الصوتيات التكيفية.

وتضم السماعة محرك ديناميكي بحجم 12.4ملم، مع غشاء بوليمر مطلي بالتيتانيوم، كما تقدم شاومي تطبيق Xiaomi Earbuds الذي يتيح للمستخدم الإختيار بين عدد من الإعدادات التي تشمل ضبط Bass.

كما تتضمن السماعة خوارزمية للذكاء الإصطناعي تدعم المستخدم بتحسينات فائقة في المكالمات الصوتية، من جانب أخر تدعم Redmi Buds 5 الإقتران بين اثنان من الأجهزة والتبديل بينهم، كما تدعم السماعة معايير IP54 لمقاومة الماء والغبار.

وتؤكد شاومي على أن السماعة تستمر بعمر شحن يصل إلى 10 ساعات من التشغيل مع تعطيل ميزة إلغاء الضوضاء، ويصل عمر الشحن إلى 38 ساعة مع الحافظة، وتدعم السماعة الشحن السريع، حيث يمكن شحن السماعة لمدة 5 دقائق لعمر شحن يصل إلى ساعتين، وتتوفر Redmi Buds 5 بثلاثة إختيارات في الألوان هم البنفسجي، والأسود إلى جانب اللون الأبيض.

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