تكنولوجيا: Asus تطلق ROG Ranger Gaming Backpack 16 بتصميم خاص للاعبين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Asus حقيبة ROG Ranger Gaming Backpack 16 المميزة بتصميم عالي الجودة والتي تدعم اللاعبين في التنقل السريع.

تتميز حقيبة ROG Ranger Gaming Backpack 16 بتصميم من البوليستر عالي الجودة، مع أشرطة تدعم المستخدم بتجربة مريحة، كما تدعم مقاومة أعلى للماء.

ويمكن للحقيبة أن تدعم المستخدم في حمل جهاز حاسب محمول بحجم 16 إنش، وموصلات الطاقة، إلى جانب جهاز لوحي وبعض الملحقات الأخرى.

ولقد صممت Asus الحقيبة من البوليستر القوي 1260D، مع سحابات مقاومة للماء، كما إنها تتميز بمقاومة للخدوش، أو الأضرار المترتبة على تعرض الحقيبة للماء.

أيضاً تتضمن الحقيبة عدد من الجيوب المنظمة للملحقات لتجربة أفضل في البحث عن الملحقات بآداء سريع، كما تتميز بتوازن أفضل في توزيع محتويات الحقيبة مع تهوية بكفاءة أعلى، ومن المقرر أن يتوفر هذا الإصدار قريباً في الأسواق.

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