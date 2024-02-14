شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليونان توقع اتفاقيات أرتميس لاستكشاف القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابيتريتيس، على اتفاقيات أرتميس نيابة عن بلاده فى وزارة الخارجية الأمريكية، خلال اجتماع الحوار الاستراتيجي الأوسع بين الولايات المتحدة واليونان، وبذلك أصبحت اليونان هى أحدث دولة تنضم إلى نادي الولايات المتحدة للمبادئ التوجيهية لاستكشاف الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، قال بيل نيلسون، مدير ناسا، في الحفل، "تهانينا لليونان لأنها أصبحت الدولة الخامسة والثلاثين التي تنضم إلى عائلة اتفاقيات أرتميس".

وأضاف نيلسون: "الولايات المتحدة واليونان شريكان وصديقان منذ فترة طويلة، ونحن متحمسون لتوسيع هذه الشراكة في الكون"، مشددا "معًا، نشكل مستقبل التعاون في الفضاء لجيل أرتميس."

تحدد الاتفاقيات مبادئ الاستكشاف السلمي والمسؤول، والتي توجه على الفور برنامج أرتميس القمري التابع لناسا.

وقال جيرابيتريتيس: "بينما تشرع البشرية في مغامرة عظيمة، والعودة إلى القمر والاستعداد للسفر إلى ما بعد القمر، فإن اتفاقيات أرتميس تكون بمثابة منارة للتعاون بين الدول، مما يمهد الطريق لاستكشاف مستدام وسلمي للفضاء".

أنشأت الولايات المتحدة اتفاقيات أرتميس في عام 2020، وقد وقعت عليها الولايات المتحدة لأول مرة مع سبعة موقعين أصليين آخرين.

وقد توسعت مجموعة البلدان الآن لتشمل دولاً من ست من قارات العالم السبع، مع عدم تمثيل القارة القطبية الجنوبية فقط، التي ليس لديها حكومة.

وتعتمد اتفاقيات أرتميس على المبادئ المنصوص عليها في معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، وفقًا لوكالة ناسا، وتعزز أفضل الممارسات مثل النشر العام للبيانات العلمية، ولعل من بين الموقعين الرئيسيين كندا وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا والمملكة المتحدة.