شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليونان توقع اتفاقيات أرتميس لاستكشاف القمر والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space"، قال بيل نيلسون، مدير ناسا، في الحفل، "تهانينا لليونان لأنها أصبحت الدولة الخامسة والثلاثين التي تنضم إلى عائلة اتفاقيات أرتميس".
تحدد الاتفاقيات مبادئ الاستكشاف السلمي والمسؤول، والتي توجه على الفور برنامج أرتميس القمري التابع لناسا.
وقال جيرابيتريتيس: "بينما تشرع البشرية في مغامرة عظيمة، والعودة إلى القمر والاستعداد للسفر إلى ما بعد القمر، فإن اتفاقيات أرتميس تكون بمثابة منارة للتعاون بين الدول، مما يمهد الطريق لاستكشاف مستدام وسلمي للفضاء".
أنشأت الولايات المتحدة اتفاقيات أرتميس في عام 2020، وقد وقعت عليها الولايات المتحدة لأول مرة مع سبعة موقعين أصليين آخرين.
وقد توسعت مجموعة البلدان الآن لتشمل دولاً من ست من قارات العالم السبع، مع عدم تمثيل القارة القطبية الجنوبية فقط، التي ليس لديها حكومة.
وتعتمد اتفاقيات أرتميس على المبادئ المنصوص عليها في معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، وفقًا لوكالة ناسا، وتعزز أفضل الممارسات مثل النشر العام للبيانات العلمية، ولعل من بين الموقعين الرئيسيين كندا وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا والمملكة المتحدة.
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