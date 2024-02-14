تكنولوجيا: جهاز الألعاب القادم Nintendo Switch 2 قد يتوافق مع الإصدارات السابقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التسريبات إلى أن جهاز Switch 2 المرتقب من Nintendo قد يتوافق مع الإصدارات السابقة في تشغيل الألعاب، كما تدعم Nintendo المطوريين في ترقية الألعاب لجهاز الألعاب الجديد.

يترقب المستخدمين إنطلاق جيل جديد من أجهزة Nintendo المخصصة للألعاب، ولقد شغل جهاز Nintendo Switch 2 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، والتي قدمت بعض من التفاصيل حول هذا الإصدار.

وتكشف أحدث التسريبات عن دعم التوافق مع الإصدارات السابقة من أجهزة Nintendo في تشغيل الألعاب القديمة، مع دعم المطوريين بميزة ترقية الألعاب للإصدار الجديد من أجهزة Switch، والإستفادة من قوة المعالجة في Switch 2.

ولقد كُشِف عن هذه التفاصيل عبر عدد من المصادر الموثوقة، لذا يترقب الكثيرين إنطلاق حدث Nintendo Direct المقرر في 15 من فبراير لمزيد من التفاصيل.

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