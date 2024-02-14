شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على توفير Gemini إلى سماعات Google Assistant والان مع تفاصيل الخبر
وقد تم تأكيد وصول التطبيق بالفعل إلى مناطق أخرى مثل آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا هذا الأسبوع، ويزعم أحد التقارير أنه قد يتم توسيعه قريبًا ليشمل سماعات الرأس.
وعثر التقرير على سلسلة من التعليمات البرمجية في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق Google (15.6) والتي تحتوي على رسالة خطأ في الإعداد لعامل الشكل "bisto"/ يشير مصطلح Bisto الذى استخدمته Google لأول مرة فى عام 2017، إلى فئة من سماعات الرأس التي تقوم بتشغيل مساعد Google، تقول الرسالة: "يعمل تطبيق Gemini للجوال على توسيع نطاق التوفر لجعله متاحًا على سماعات الرأس الخاصة بك."
وبمجرد بدء التوسعة، سيعمل تطبيق Gemini على جلب قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى وسيلة صوتية فقط، ليس من المعروف ما إذا كانت سيتم إضافة بعض الميزات الجديدة، مثل الاستجابات الأقصر وتخصيص الإيقاع لمساعدة الذكاء الاصطناعي على التكيف مع هذه الوسيلة. وبحسب ما ورد تعمل جوجل أيضًا على إصدار iOS من التطبيق، ولكن لم يتم ذكر تاريخ الإصدار.
وفي الوقت نفسه، تم إعداد التطبيق أيضًا للتوسع في المزيد من المناطق، وهو متاح حاليًا في الولايات المتحدة، وكشف جاك كراوزيك، كبير مديري المنتجات في Google، والذي يتولى أيضًا إدارة Gemini، في منشور على X (المعروف سابقًا باسم Twitter) أنه سيتم طرح تطبيق الذكاء الاصطناعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأفريقيا. المناطق هذا الاسبوع.
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