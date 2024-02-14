شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على توفير Gemini إلى سماعات Google Assistant والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل تطبيق Gemini، وهو المساعد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي (AI) للشركة، في 8 فبراير، لكن طرحه كان مقتصرًا على الولايات المتحدة والهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وتعمل شركة التكنولوجيا العملاقة الآن على توسيع الدعم لأحدث منتجات الذكاء الاصطناعي على جبهتين.

وقد تم تأكيد وصول التطبيق بالفعل إلى مناطق أخرى مثل آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا هذا الأسبوع، ويزعم أحد التقارير أنه قد يتم توسيعه قريبًا ليشمل سماعات الرأس.

وفى الوقت الحالي، حتى إذا قام المستخدم بتعيين تطبيق Gemini كمساعد افتراضي في هاتفه، فإن تنشيطه عبر سماعة الرأس أو سماعات الأذن لا يزال يؤدي إلى تشغيل Google Assistant تظهر المشكلة لأن الأجهزة المتصلة بالهاتف الذكي لا تزال غير متوافقة مع تطبيق الذكاء الاصطناعي، ويشير تقرير صادر عن 9to5Google إلى أن عملاق التكنولوجيا قد يقوم قريبًا بتوسيع التوافق مع سماعات Google Assistant.

وعثر التقرير على سلسلة من التعليمات البرمجية في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق Google (15.6) والتي تحتوي على رسالة خطأ في الإعداد لعامل الشكل "bisto"/ يشير مصطلح Bisto الذى استخدمته Google لأول مرة فى عام 2017، إلى فئة من سماعات الرأس التي تقوم بتشغيل مساعد Google، تقول الرسالة: "يعمل تطبيق Gemini للجوال على توسيع نطاق التوفر لجعله متاحًا على سماعات الرأس الخاصة بك."

وبمجرد بدء التوسعة، سيعمل تطبيق Gemini على جلب قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى وسيلة صوتية فقط، ليس من المعروف ما إذا كانت سيتم إضافة بعض الميزات الجديدة، مثل الاستجابات الأقصر وتخصيص الإيقاع لمساعدة الذكاء الاصطناعي على التكيف مع هذه الوسيلة. وبحسب ما ورد تعمل جوجل أيضًا على إصدار iOS من التطبيق، ولكن لم يتم ذكر تاريخ الإصدار.

وفي الوقت نفسه، تم إعداد التطبيق أيضًا للتوسع في المزيد من المناطق، وهو متاح حاليًا في الولايات المتحدة، وكشف جاك كراوزيك، كبير مديري المنتجات في Google، والذي يتولى أيضًا إدارة Gemini، في منشور على X (المعروف سابقًا باسم Twitter) أنه سيتم طرح تطبيق الذكاء الاصطناعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأفريقيا. المناطق هذا الاسبوع.