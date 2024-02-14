شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يتعرفون على جزيئات الماء على الكويكبات لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء معهد الأبحاث الجنوبي الغربي، لأول مرة، جزيئات الماء على سطح كويكب، حيث بحث العلماء أربعة كويكبات غنية بالسيليكات باستخدام أداة FORCAST لعزل التوقيعات الطيفية للأشعة تحت الحمراء المتوسطة، التي تشير إلى وجود الماء الجزيئي على اثنين منها.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، فإنه باستخدام بيانات من مرصد الستراتوسفير المتقاعد لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء (SOFIA)، وهو مشروع مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الألمانية في المركز الألماني لشؤون الفضاء الجوي، توصل العلماء لهذا الاكتشاف.

وقالت الدكتورة أنيسيا أريدوندو الباحثة الرئيسية لورقة بحثية في مجلة Planetary Science Journal حول هذا الاكتشاف: "الكويكبات هي بقايا من عملية تكوين الكواكب، لذا فإن تركيباتها تختلف اعتمادًا على مكان تشكلها في السديم الشمسي"، مضيفة "من الأمور ذات الأهمية الخاصة توزيع المياه على الكويكبات، لأن ذلك يمكن أن يسلط الضوء على كيفية توصيل المياه إلى الأرض."

تتشكل الكويكبات السيليكاتية اللامائية أو الجافة بالقرب من الشمس بينما تتجمع المواد الجليدية بعيدًا، وإن فهم موقع الكويكبات وتركيباتها يخبرنا كيف توزعت المواد الموجودة في السديم الشمسي وتطورت منذ تكوينها.

سيوفر توزيع المياه في نظامنا الشمسي معرفة لتوزيع المياه في الأنظمة الشمسية الأخرى، ولأن الماء ضروري لجميع أشكال الحياة على الأرض، فسيقودنا إلى البحث عن الحياة المحتملة، سواء في نظامنا الشمسي أو خارجه.

وأوضحت أريدوندو: "لقد اكتشفنا ميزة تنسب بشكل لا لبس فيه إلى الماء الجزيئي على الكويكبات إيريس وماساليا، واستندنا في بحثنا إلى نجاح الفريق الذي عثر على الماء الجزيئي على سطح القمر المضاء بنور الشمس، واعتقدنا أنه يمكننا استخدام SOFIA للعثور على هذا التوقيع الطيفي على الأجسام الأخرى."

وأكدت أريدوندو: "استناداً إلى قوة نطاق السمات الطيفية، فإن وفرة المياه على الكويكب تتوافق مع وفرة الماء على القمر المضاء بنور الشمس، وبالمثل، على الكويكبات، يمكن أن يرتبط الماء أيضًا بالمعادن".