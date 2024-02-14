شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ينجح إيلون ماسك في توطين مليون شخص على المريخ.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة لمنصة X عن مهمة جريئة لإنشاء مستعمرة بشرية على المريخ بهدف نقل مليون شخص إلى الكوكب الأحمر، وفي إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي علي منصة X ، سلط ماسك الضوء على ضرورة هذا المسعى، مشيرًا إلى أن بقاء الحضارة يعتمد على قدرة البشرية على التوسع خارج الأرض، وفقاً لموقع indiatoday.

يعتمد ماسك في طموحاته على قدرات صاروخ Starship المتطور من SpaceX مؤكدًا أن الرحلات المستقبلية إلى المريخ ستكون روتينية مثل الرحلات الداخلية، يتصور ماسك مستقبلًا حيث لا يكون استعمار المريخ ممكنًا فحسب، بل في متناول الجماهير.

في حين أن تطلعات ماسك للتسوية كانت طويلة الأمد، إلا أن بيانه الأخير يشير إلى زيادة الإلحاح والالتزام بتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن الجدير بالذكر أنه يتوقع وصول بعثات المركبة الفضائية إلى القمر في غضون خمس سنوات فقط، مما يعرض الوتيرة السريعة لتقدم SpaceX في تكنولوجيا السفر إلى الفضاء، ومع Crew Dragon من SpaceX، يريد أن يأخذ الناس إلى الفضاء أبعد من أي وقت مضى، ولكن " ماسك " يعلم أن الأمر لن يكون سهلاً، وسيتطلب إنشاء حضارة جديدة تمامًا على المريخ الكثير من العمل والأفكار الذكية، ولقد تحدث أيضًا عن بناء قاعدة على القمر، حيث يعتقد ماسك أن البشر يجب أن يعيشوا على كواكب أخرى وأن يستكشفوا الكون.

مع الاعتراف بإمكانية الاستكشاف خارج محطة الفضاء الدولية، يظل ماسك يركز على الأهداف المباشرة للمستوطنات القمرية والمريخية، وتأتي شركة ماسك لاستكشاف الفضاء، SpaceX، في طليعة هذه الخطط الطموحة، لقد توقع سابقًا أن صاروخ Starship الضخم الذي طورته شركة SpaceX يمكنه القيام بمهمة غير مأهولة إلى المريخ خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، ويعد هذا الصاروخ جزءًا لا يتجزأ من رؤية ماسك الأوسع لجعل السفر بين الكواكب حقيقة واقعة.