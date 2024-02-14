شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستوحى من VisionOS.. نظام التشغيل iOS 18 سيغير شكل هواتف أيفون بالكامل والان مع تفاصيل الخبر
وتخطط شركة آبل لتحديث أجزاء من نظام التشغيل مثل التطبيقات المدمجة مثل Safari، بالإضافة إلى قوائم النظام والنوافذ المنبثقة بتصميم جديد مستوحى من VisionOS، وفقًا للتقرير، الذي يعتبر المؤشر الأول للتغييرات القادمة، وقد تمت إضافته إلى تطبيق Apple TV+ مع تحديث tvOS 17.2.
كما قام صانع iPhone بتحديث تطبيق بث المحتوى الذي يحمل اسمه لـ Apple TV إلى tvOS 17.2 في ديسمبر 2023، ووفر التحديث قائمة شريط جانبي شفافة جديدة تتميز بعناصر تصميم مشابهة لنظام VisionOS، ويدعي التقرير أن الشركة ستطرح نفس تصميم القائمة لنظام iPadOS في وقت لاحق من هذا العام.
وفى حين أن المنشور لا يتمتع بسجل جيد فيما يتعلق بتسريب معلومات دقيقة تتعلق بمنتجات أو برامج أبل القادمة، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي يقال فيها إن أبل تعمل على تحديث رئيسي لنظام iOS، وادعى مارك جورمان من بلومبرج أيضًا أن iOS 18 سيكون أكبر تحديث للشركة لنظام التشغيل المحمول الخاص بها منذ عدة سنوات، وبحسب ما ورد تعمل الشركة على العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي التي سيتم دمجها في نظام التشغيل القادم.
لم تصدر Apple بعد أي إعلانات تتعلق بتحديثات برامجها القادمة، ونظرًا لسرية الشركة حول منتجاتها وبرامجها، يمكننا أن نتوقع معرفة أن iOS 18 سيبدو كما هو في يونيو في WWDC 2024، وذلك عندما تعرض الشركة عادةً تحديثات البرامج القادمة لأجهزة iPhone وiPad وMac وApple TV وApple Watch، إلى جانب بيئة تطوير Xcode الخاصة بها.
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