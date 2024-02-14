شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستوحى من VisionOS.. نظام التشغيل iOS 18 سيغير شكل هواتف أيفون بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يصل نظام التشغيل iOS 18 في وقت لاحق من هذا العام مع إصلاح مرئي شامل لواجهة المستخدم (UI)، وفقًا لتقرير حديث، ومن المتوقع أن يصل التحديث الرئيسي التالي لنظام التشغيل لأجهزة iPhone وiPad في النصف الثاني من عام 2024 إلى جانب ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة المضمنة في النظام والمساعد الصوتي Siri الخاص بالشركة، حيث أشار تقرير حديث إلى أن iOS 18 قد يكون تحديث شركة أبل أكبر تحديث لنظام التشغيل المحمول منذ عدة سنوات.

ويزعم تقرير gadgets360، نقلا عن مصادر مجهولة أن شركة Apple ستعيد تصميم أجزاء من نظام التشغيل iOS لتبدو مثل VisionOS - نظام تشغيل الشركة لجهاز Apple Vision Pro الذي تم إطلاقه مؤخرًا، ويتميز VisionOS بالعديد من عناصر واجهة المستخدم الشفافة إلى جانب تأثير التمويه، ويعمل على أول "كمبيوتر مكاني" من Apple ويتيح للمستخدمين عرض المحتوى في وضعي الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR).

وتخطط شركة آبل لتحديث أجزاء من نظام التشغيل مثل التطبيقات المدمجة مثل Safari، بالإضافة إلى قوائم النظام والنوافذ المنبثقة بتصميم جديد مستوحى من VisionOS، وفقًا للتقرير، الذي يعتبر المؤشر الأول للتغييرات القادمة، وقد تمت إضافته إلى تطبيق Apple TV+ مع تحديث tvOS 17.2.

كما قام صانع iPhone بتحديث تطبيق بث المحتوى الذي يحمل اسمه لـ Apple TV إلى tvOS 17.2 في ديسمبر 2023، ووفر التحديث قائمة شريط جانبي شفافة جديدة تتميز بعناصر تصميم مشابهة لنظام VisionOS، ويدعي التقرير أن الشركة ستطرح نفس تصميم القائمة لنظام iPadOS في وقت لاحق من هذا العام.

وفى حين أن المنشور لا يتمتع بسجل جيد فيما يتعلق بتسريب معلومات دقيقة تتعلق بمنتجات أو برامج أبل القادمة، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي يقال فيها إن أبل تعمل على تحديث رئيسي لنظام iOS، وادعى مارك جورمان من بلومبرج أيضًا أن iOS 18 سيكون أكبر تحديث للشركة لنظام التشغيل المحمول الخاص بها منذ عدة سنوات، وبحسب ما ورد تعمل الشركة على العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي التي سيتم دمجها في نظام التشغيل القادم.

لم تصدر Apple بعد أي إعلانات تتعلق بتحديثات برامجها القادمة، ونظرًا لسرية الشركة حول منتجاتها وبرامجها، يمكننا أن نتوقع معرفة أن iOS 18 سيبدو كما هو في يونيو في WWDC 2024، وذلك عندما تعرض الشركة عادةً تحديثات البرامج القادمة لأجهزة iPhone وiPad وMac وApple TV وApple Watch، إلى جانب بيئة تطوير Xcode الخاصة بها.