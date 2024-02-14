شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. طريقة استخدام Gemini AI كمساعد افتراضى على هواتف Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت Google تسمية برنامج Bard chatbot الخاص بها إلى Gemini وأطلقت تطبيق Gemini الجديد لمستخدمي Android، حيث يتيح تطبيق Gemini للمستخدمين الدردشة مع مساعد الذكاء الاصطناعي وجعله مساعدهم الافتراضي على هواتفهم، وهذا يعني أن Gemini سيجيب على أسئلتهم عندما يقولون "مرحبًا Google" أو عندما يضغطون لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية.

قامت Google أيضًا بدمج جميع ميزات Duet AI في Google Workspace تحت العلامة التجارية Gemini، وعلاوة على ذلك، فقد جعلت Gemini Urtla 1.0 - نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا وقوة - متاحًا للجمهور.

فيما يلي دليل تفصيلي خطوة بخطوة حول كيفية استخدام تطبيق Google Gemini الجديد على هواتف Android.

كيفية استخدام تطبيق Google Gemini على نظام Android

الخطوة 1: انتقل إلى متجر Google Play على هاتفك.

الخطوة 2: اكتب Google Gemini في شريط البحث وابحث عن التطبيق.

الخطوة 3: اضغط على زر التثبيت بجوار أيقونة التطبيق.

الخطوة 4: انتظر حتى يتم تنزيل التطبيق وتثبيته على هاتفك.

يمكنك الآن استكشاف ميزات تطبيق Gemini، للبدء في استخدامه:

الخطوة 1: قم بتشغيل تطبيق Gemini.

الخطوة 2: اضغط على البدء.

الخطوة 3: اقرأ المعلومات حول كيف يمكن أن يساعدك Gemini وانقر على المزيد. ثم اضغط على أوافق على الشاشة التالية.

الخطوة 4: يمكن لـ Gemini مساعدتك في مهام مختلفة، مثل إنشاء محتوى أو تعلم مهارات جديدة أو تبسيط استخدام هاتفك. يمكنك استخدام إدخال الصوت أو النص أو الصورة لطلب المساعدة من Gemini. أدخل استفسارك في المربع الذي يشير إلى كتابة صورة أو التحدث إليها أو مشاركتها، ثم انقر فوق أيقونة البريد. يمكنك أيضًا اختيار اقتراح من أعلى التطبيق.

الخطوة 5: لإجراء المزيد من الاستعلامات، كرر الخطوة 4.

الخطوة 6: يمكنك رؤية استفساراتك وردودك السابقة في قسم الدردشات في منتصف التطبيق.

وفي الوقت نفسه، إذا كنت تريد أن تجعل Gemini مساعدك الرقمي الافتراضي، فيمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

الخطوة 1: في تطبيق Gemini، اضغط على صورة ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيمن.

الخطوة 2: ثم اضغط على الإعدادات.

الخطوة 3: اضغط على المساعدين الرقميين من جوجل.

الخطوة 4: اضغط على Gemini لتعيينه كمساعدك الرقمي الافتراضي.

الخطوة 5: إذا كنت تريد العودة إلى Google Assistant، فاتبع نفس الخطوات وانقر على Google Assistant بدلاً من ذلك.

وفي الوقت نفسه، تطرح Google تطبيق Gemini على مراحل، وبعد إطلاقه الأولي في الولايات المتحدة، أصبح مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي من Google، Gemini، متاحًا الآن في مناطق محددة عبر أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وكندا.

وبينما لم تكشف الشركة عن موعد محدد للإطلاق العالمي الكامل، سيتم إبلاغ المستخدمين من خلال القنوات الرسمية. بمجرد أن يصبح التطبيق الجديد جاهزًا، يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات أدناه لتنزيله واستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد من جوجل.