شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إلغاء تثبيت التطبيقات فى نظام التشغيل macOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد قمت بتنزيل تطبيق جديد مثير لأنك اعتقدت أنه قد يكون ممتعًا ومفيدًا ولكنك لم تنته من استخدامه، أو ظهر شيء أفضل، أو أنك شعرت بالملل وحان الوقت لكى يذهب.

لا تخف أبدًا، فإلغاء تثبيت أحد التطبيقات من macOS هي عملية بسيطة تستغرق بضع ثوانٍ فقط.

تختلف العملية قليلاً بالنسبة للتطبيقات التي قمت بتنزيلها من الإنترنت وتلك التي حصلت عليها من متجر التطبيقات.

وإليك كيفية تنظيف كليهما.

أسهل طريقة لإلغاء تثبيت التطبيقات

لإلغاء تثبيت التطبيقات التي حصلت عليها من App Store، ستحتاج إلى استخدام Launchpad.

1 اضغط على أيقونة Launchpad الموجودة على الرصيف (وهي عبارة عن مربع به تسعة مربعات صغيرة).

2 اضغط مع الاستمرار على أي تطبيق حتى تبدأ جميع الرموز في الاهتزاز.

3 ابحث عن البرنامج الذي تريد حذفه، ثم اضغط على زر الحذف (يبدو على شكل علامة X).

إذا كان التطبيق الذي تريد حذفه لا يحتوي على زر حذف، فلا يمكن إزالة هذا التطبيق باستخدام Launchpad، وإذا كان الأمر كذلك، فاتبع الخطوات أدناه.

الطريقة الثانية لإلغاء تثبيت التطبيقات

لا تسمح لك بعض التطبيقات بإلغاء تثبيتها باستخدام Launchpad، وبدلاً من ذلك، ستحتاج إلى استخدام Finder للتخلص منها.

1 اضغط على أيقونة Finder في شريط الإرساء الخاص بك (وهو المربع الأزرق ذو الوجه المبتسم).

2 اضغط فوق التطبيقات على الجانب الأيسر من النافذة.

3 حدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.

4 اسحب التطبيق إلى سلة المهملات في قفص الاتهام الخاص بك. (إذا كان التطبيق موجودًا في مجلد، فافتح المجلد أولاً لمعرفة ما إذا كانت هناك أداة إلغاء التثبيت.) و يمكنك أيضًا الضغط بزر الماوس الأيمن على الأيقونة وتحديد نقل إلى سلة المهملات .

بمجرد وصول التطبيق إلى سلة المهملات، تكون قد انتهيت، وإذا كنت تريد التخلص منها حقًا (وليس هناك أي شيء آخر في سلة المهملات قد تحتاجه في المستقبل)، فما عليك سوى الضغط بزر الماوس الأيمن على أيقونة سلة المهملات وتحديد إفراغ سلة المهملات .