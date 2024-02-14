شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إضافة عدة مستخدمين إلى جهاز Google Home (Nest) الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُسهل Google Home التحكم في جميع أدواتك المنزلية الذكية من مكان واحد، بما في ذلك منظمات الحرارة الذكية ومكبرات الصوت الذكية إلى المصابيح الذكية والمزيد.

ويقدم Google Home دعمًا مذهلاً لجميع جوانب منزلك، وجزء مما يجعل التطبيق رائعًا للغاية هو أنه يمكن تخصيصه لكل شخص في منزلك، مما يسمح لكل مستخدم بالحصول على إعدادات مخصصة تناسب احتياجاته وتفضيلاته، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

وتتيح لك إضافة عدة مستخدمين إلى Google Home الاحتفاظ بالتقويمات وقوائم التشغيل وملخصات الأخبار منفصلة، ​​كما تجعل أجهزتك أكثر فائدة من أي وقت مضى.

ويمكن لـ Google Home أيضًا أن يتعلم كيفية اكتشاف صوتك، مما يعني أنه سيقوم تلقائيًا بتنشيط إعداداتك بناءً على من يعطيه الأوامر، وبالنسبة لأي شخص يعيش في منزل به عدة أفراد من العائلة، إليك نظرة على كيفية إعداد عدة مستخدمين على جهاز Google Home الخاص بك.

ويتضمن ذلك كيفية تعليم Google صوتك، ودعوة الآخرين إلى منزلك، وكيفية إدارة حسابات Google Home المتعددة.

علم جوجل صوتك

قبل أن تبدأ، من الجيد أن تقوم بتعليم مساعد Google صوتك ، وهذه الميزة، التي تسمى Voice Match ، هي ما يتيح لك مشاركة جهاز Google Home الخاص بك مع أفراد الأسرة الآخرين، مع الاستمرار في الحصول على تجربة Google Assistant المخصصة.

إليك كيفية إعداد Voice Match.

الخطوة 1: افتح تطبيق Google Home.

الخطوة 2: اضغط على الإعدادات في أسفل يمين الشاشة وافتح قائمة مساعد Google .

الخطوة 3: اضغط على Voice Match .

الخطوة 4: اضغط على إضافة جهاز ، وأضف جهاز (أجهزة) Google الذكية المتوافقة في منزلك.

إنها عملية واضحة جدًا تتضمن قول العبارات "Hey, Google" و"OK, Google" بصوت عالٍ لمساعدة Google فى التعرف على نبرة صوتك.