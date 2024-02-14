أمطار وثلوج .. تفاصيل طقس الأيام المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، بدايةً من اليوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: تنخفض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية خلال تلك المدة ويسود طقس مائل للبروة نهارًا شديد البرودة ليلًا، ويتكون الصقيع على المزروعات الوادي الجديد ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأثربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تتراوح ما بين (٨ إلى ٩ درجات مئوية).

فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من (صفر درجة مئوية).

أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء وتفاصيلها كالتالي:

يوم الأربعاء..

سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية.

تمتد الأمطار ليلا إلى مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويُتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وشمال الصعيد ومحافظات القناة وسيناء والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

طقس الخميس..

سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد (الثلج) خلال حالة الطقس غدًا الخميس على مناطق من محافظات: الإسكندرية- مطروح – البحيرة – الدقهلية – بورسعيد – دمياط – كفر الشيخ.

وتكون الأمطار المتوقعة متوسطة ورعدية أحيانًا خلال حالة الطقس غدًا الخميس على مناطق من جنوب الوجه البحري ومحافظات القناة تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وشمال محافظة البحر الاحمر.

وتكون شدة الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق محافظات: القاهرة – القليوبية – الجيزة – شمال الصعيد.

طقس الجمعة..

سقوط أمطار غزيرة ورعدية ويصحبها سقوط حبات البرد (الثلج) خلال طقس الجمعة على مناطق من محافظات: البحيرة- الإسكندرية- مطروح – البحيرة –بورسعيد – الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال طقس الجمعة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومحافظات القناة وخليج السويس ومحافظات القاهرة الكبري وسيناء وشمال الصعيد.