تكنولوجيا: باناسونيك تكشف عن مجموعة مكيفات الهواء المتطورة لعام 2024 المزودة بتقنية Matter

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة باناسونيك مؤخرًا عن مجموعتها من مكيفات الهواء لعام 2024 لتقدم للعملاء مجموعة مختارة من 60 إصدارًا جديدًا، مع ميزات مبتكرة.

والخبر المثير هو طرح مكيفات هواء الغرف (RACs) المزودة بتقنية Matter، والمدعومة من Miraie.

فمع أكثر من 65 عامًا من الخبرة في تطوير أجهزة تكييف الهواء، تعطي باناسونيك الأولوية للتبريد والجودة والاتصال. وتضمن مجموعتها الجديدة أداء التبريد من خلال ميزات، مثل Jetstream و Converti7 و Aerowings و 4 Way Inflow التي تضمن تحسين تدفق الهواء للبيئة الداخلية.

علاوةً على ذلك، تعمل تقنيات nanoeX و nanoeG على التخلص من الملوثات بشكل فعال للحفاظ على جودة الهواء. تعد تقنية العاكس، وبنية ECOTOUGH، و ShieldBlu+، و ECONAVI، و AG Clean+، و Crystal Clean وبعضًا من الميزات التي تضمن المتانة وكفاءة الطاقة.

ومع تكامل Matter و True AI، يصبح التحكم في مكيف الهواء وضبط الإعدادات أمرًا سلسًا.

تم تصنيع هذه المكيفات في مصنع تكنوبارك في ولاية هاريانا كجزء من مبادرة “صنع في الهند“، وهي ليست عالية الجودة فحسب، بل تدعم الإنتاج المحلي أيضًا.

ويعتبر اهم إصدار هو مكيف الهواء القابل للتحويل 7 في 1 من باناسونيك، والذي يتميز بتقنية Matter، و Crystal Clean، والتبريد الذكي مع وضع AI، واتصال Wi-Fi، والمزيد.

تتوفر مكيفات الهواء من باناسونيك بموديلات 1.0 و 1.5 و 2.0 طن، وهي جاهزة لطرحها في السوق.

يمكنك العثور عليها في منافذ البيع الرائدة والمنصات عبر الإنترنت مثل Amazon.in وFlipkart، بالإضافة إلى متجر Panasonic.

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