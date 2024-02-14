شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: سماعة Quest 3 أفضل من Apple Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قارن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج اليوم سماعه Apple Vision Pro مع Meta Quest 3 بقيمة 500 دولار، في مقطع فيديو على Instagram، وقدم عدة أسباب تجعله يعتقد أن سماعة الرأس Meta أفضل من سماعة أبل، وفقاً لموقع macrumors.

وفقًا لزوكربيرج، فإن Quest 3 أفضل "بالنسبة للغالبية العظمى من الأشياء التي يستخدم الناس الواقع المختلط من أجلها"، وإليكم بعض الأشياء التي قالها عن Meta Quest .

- إنها أقل تكلفة بمقدار 7 مرات من Vision Pro

- إنها تقوم بعبور عالي الجودة مع الشاشات الكبيرة تمامًا مثل Vision Pro

- يعتبر Quest أكثر راحة - فهو أقل بـ 120 جرامًا.

- لا توجد أسلاك تعترض طريقك عند التحرك.

- مجال الرؤية أوسع والشاشة أكثر سطوعًا.

- تتوفر وحدات تحكم دقيقة، كما هو الحال مع تتبع اليد، كما أن تتبع اليد في Quest أكثر دقة.

- مكتبة المحتوى الغامرة في Quest أعمق بكثير.

- يمكنك مشاهدة YouTube أو تشغيل Xbox.

وتم إطلاق Meta Quest 3 في أكتوبر، وتحتوي على لوحتي LCD بدقة 2K مقارنة بشاشات microLED بدقة 4K من Apple Vision Pro ويزن 515 جرامًا بينما يزن Vision Pro ما بين 600 إلى 650 جرامًا، ولا يحتوي على بطارية منفصلة، ويستخدم شرائح Qualcomm's Snapdragon XR2 Gen 2، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، ومجهز بوحدات تحكم Touch Plus.

أنتجت Meta العديد من سماعات الرأس حتى الآن، بما في ذلك Oculus Quest، وOculus Quest 2، وQuest 3، وQuest Pro، وتخطط شركة Apple لمواصلة إنتاج سماعات الرأس، وتشير الشائعات إلى أن إصدار الجيل التالي سيكون في متناول الجميع، عند شرح سعر Vision Pro، قال الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، إنها "تقنية الغد اليوم".