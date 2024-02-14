تكنولوجيا: وثائق مسربة تكشف عن سيارة السيدان الكهربائية الجديدة EV8 من Kia

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه شركة Kia الآن نحو نوع جديد من السيارات مع سيارة السيدان الكهربائية الجديدة والتي يُشاع أنها EV8.

تعد هذه الخطوة جزءًا من خطة أكبر للتوجه نحو السيارات الكهربائية، حتى مع تراجع بعض شركات صناعة السيارات الأخرى.

وتمضي شركة Kia، باعتبارها جزءًا من مجموعة هيونداي موتور، قدمًا، وتخطط لجلب سيارات كهربائية يمكن للجميع الاستمتاع بها.

تتشكل سيارة EV8 لتكون شيئًا مميزًا. وبناءً على ما تم تسريبه، سيتم بناؤها على منصة جديدة ومتقدمة للسيارات الكهربائية، مما يشير إلى أن Kia لا تتعامل مع الأمر بطريقة آمنة.

ومن المتوقع أن تحتوي السيارة على بطارية ضخمة، مما يعد بنطاق يتفوق على العديد من السيارات الأخرى على الطريق اليوم. وهذا قد يعني تقليل القلق بشأن نفاد الشحن والاستمتاع أكثر بالقيادة.

تعد القوة أمرًا مهمًا آخر بالنسبة لـ EV8، فقد تأتي السيارة مع مجموعة من المحركات، لكن الخيار الأفضل يمكن أن يوفر بعض السرعة القوية، مما يجعلها متابعة قوية لسيارة Stinger ومنافسًا قويًا للسيارات الكهربائية الرياضية الأخرى.

يعتبر توجه Kia كيا نحو السيارات الكهربائية، مع سيارة EV8، دليل على جديتها بشأن المستقبل.

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