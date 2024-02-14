تكنولوجيا: تطبيق ChatGPT يحصل على ذاكرة رقمية لتذكر محادثاتك السابقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحد العوائق الكبيرة الموجودة عن التحدث إلى الروبوت المدعم بالذكاء الاصطناعي هو أنه يتم نحو كل شيء بمجرد انتهاء المحادثة. فلن يتذكر الروبوت من أنت أو ما استفسرت عنه مسبقًا.

يتم ذلك حسب التصميم، لأسباب تتعلق بالخصوصية، ولكنه يعيق تطور التكنولوجيا لتصبح مساعدًا رقميًا حقيقيًا يعرفك جيدًا بما يكفي للمساعدة فعليًا في الأشياء.

تحاول OpenAI إصلاح هذه المشكلة، وأخيرًا تضيف ميزة الذاكرة إلى ChatGPT. سيسمح هذا للروبوت بتذكر التفاصيل الشخصية المهمة من المحادثات السابقة وتطبيق هذا السياق على الاستعلامات الحالية وإليك كيفية عمله.

يمكنك في الواقع إخبار ChatGPT أن يتذكر شيئًا محددًا، مثل أن طفلك يعاني من حساسية تجاه الفول السوداني أو كيف تفضل التوقيع على رسائل البريد الإلكتروني. سيتم تخزين هذه البيانات تلقائيًا حسب الطلب وتطبيقها على المحادثات والمهام المستقبلية.

علاوةً على ذلك، فإن النظام سوف يلتقط الأشياء مع مرور الوقت. سيتم تخزين البيانات بشكل طبيعي أثناء إجراء الاستعلامات. والهدف هو أن يصبح برنامج الدردشة الآلي أكثر ذكاءً، والأهم من ذلك، أن يكون متوافقًا مع احتياجاتك المحددة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون لكل GPT مخصص ذاكرته الفريدة. تقدم OpenAI تطبيق Books GPT كمثال، حيث سيتذكر الروبوت الكتب التي قرأتها بالفعل والأنواع التي تفضلها.

ومع ذلك، هناك مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية فيما يتعلق بالطريقة القياسية للقيام بالأشياء التي تنتقل تمامًا إلى ميزة الذاكرة هذه.

ولتحقيق هذه الغاية، تقول OpenAI أن المستخدمين سيكون لديهم السيطرة على ذاكرة ChatGPT وأن النظام قد تم تدريبه على عدم تذكر بعض الموضوعات الحساسة تلقائيًا، مثل البيانات الصحية.

وتقول الشركة أنه يمكنك ببساطة أن تطلب من الروبوت أن ينسى شيئًا ما وسيفعل ذلك. توجد أيضًا علامة تبويب “إدارة الذاكرة” مضمنة في الإعدادات لإجراء تعديلات أكثر دقة. إذا كانت الفكرة بأكملها تخيفك، فما عليك سوى إيقاف تشغيل الميزة تمامًا.

هذه خدمة تجريبية في الوقت الحالي، وسيتم طرحها لعدد صغير من مستخدمي ChatGPT المجانيين وPlus هذا الأسبوع. ستشارك الشركة خططًا لإصدار أوسع في المستقبل.

المصدر