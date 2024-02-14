شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق تحديث VisionOS 1.0.3 وتتيح خيار إعادة تعيين رمز المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة Apple تحديث VisionOS 1.0.3 لسماعة Vision Pro، وهو التحديث الأول الذى قدمته شركة Apple منذ إطلاق الجهاز، ويأتي البرنامج بعد أسبوعين من إصدار تحديث VisionOS 1.0.2، وفقاً لموقع macrumors.

يمكن تثبيت تحديث ‌visionOS‌ الجديد عن طريق فتح تطبيق الإعدادات والانتقال إلى قسم تحديث البرنامج.

وأضافت Apple خيارًا في تحديث ‌visionOS‌ 1.0.3، لإعادة ضبط سماعة الرأس Vision Pro حال نسيان رمز المرور المعين على الجهاز، ويتضمن أيضًا إصلاحات أخطاء غير محددة.

وتم إطلاق Vision Pro بدون وسيلة لإعادة ضبط الجهاز دون فتحه أولاً برمز مرور، لذلك كان على أولئك الذين نسوا رموز المرور الخاصة بهم الذهاب إلى متجر بيع بالتجزئة لشركة Apple لإعادة ضبطه، مع التحديث، إذا تم رفض رمز المرور لعدد معين من المرات، فسيحصل المستخدمون على خيار لمسح Vision Pro.

لاحظ أن مسح Vision Pro لا يؤدي إلى إزالة قفل التنشيط، لذا فإن الشخص الذي سرق سماعة الرأس واستخدم هذه الميزة لمسحها لن يتمكن من تسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص به.

وعلى الرغم من السعر المرتفع، لم يتردد العديد من محبي أبل فى الحصول على قطعة المستقبل الخاصة بهم عندما تم فتح الطلبات المسبقة فى 19 يناير، حيث كانت هناك تقارير تفيد بأن الشركة باعت بالفعل حوالي 200 ألف سماعة رأس، ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن الطلب قد يتضاءل بسبب الطبيعة المتخصصة لسماعات الرأس.