شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نفيديا تطلق برنامج دردشة Nvidia's Chat with RTX يعمل بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق Nvidia إصدارًا مبكرًا من Chat with RTX، وهو تطبيق تجريبي يتيح لك تشغيل chatbot شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ويمكنك إطعامه مقاطع فيديو YouTube والمستندات الخاصة بك لإنشاء ملخصات والحصول على الإجابات ذات الصلة بناءً على بياناتك الخاصة، ويتم تشغيل كل شيء محليًا على جهاز كمبيوتر، وكل ما تحتاجه هو وحدة معالجة رسومات RTX 30 أو 40 سلسلة مع ذاكرة VRAM سعة 8 جيجابايت على الأقل، وفقا لتقرير theverge.

وقال التقرير، لقد قمت باختبار Chat with RTX لفترة وجيزة خلال اليوم الماضي، وعلى الرغم من أن التطبيق صعب بعض الشيء حول الحواف، إلا أنه جزء مهم من أبحاث البيانات للصحفيين أو أي شخص يحتاج إلى تحليل مجموعة من البيانات.

ويمكن للدردشة مع RTX التعامل مع مقاطع فيديو YouTube، لذلك يمكنك ببساطة إدخال عنوان URL، وتتيح لك البحث في النصوص عن إشارات محددة أو تلخيص مقطع فيديو بأكمله.

ويعد هذا مثاليًا للبحث في ملفات الفيديو الصوتية، خاصة للعثور على إشارات محددة في الملفات الصوتية خلال الأسبوع الماضي وسط شائعات عن التحول الجديد في استراتيجية Xbox من Microsoft .

ومع ذلك، لم يكن مثاليًا للبحث في مقاطع فيديو YouTube ، وقد حاولت البحث في نص مقطع فيديو Verge على YouTube، وقام برنامج Chat with RTX بتنزيل النص لمقطع فيديو مختلف تمامًا، ولم يكن حتى واحدًا استفسرت عنه من قبل، لذلك من الواضح أن هناك أخطاء في هذا العرض التوضيحي المبكر.