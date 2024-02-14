تكنولوجيا: برنامج الدردشة الآلي الجديد من NVIDIA يعمل محليًا على أجهزة الحواسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت NVIDIA نسخة تجريبية مجانية من برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل محليًا على جهاز الحاسب الخاص بك.

يعد هذا أمرًا أنيقًا للغاية، لأنه يمنح برنامج الدردشة الآلية إمكانية الوصول إلى ملفاتك ومستنداتك. ويمكنك تغذية Chat with RTX بمجموعة مختارة من البيانات الشخصية وجعلها تنشئ ملخصات بناءً على تلك المعلومات.

كما يمكنك أيضًا طرح الأسئلة عليه، تمامًا مثل أي برنامج دردشة آلي، والتعمق في بياناتك للحصول على إجابات.

تقول الشركة إنها تتيح للمستخدمين “ربط الملفات المحلية على جهاز الحاسب بسرعة وسهولة كمجموعة بيانات بنموذج لغة كبير مفتوح المصدر مثل Mistral أو Llama 2.”

تقدم NVIDIA مثالاً لمستخدم يسأل برنامج الدردشة الآلي عن مطعم أوصى به صديقه أثناء وجوده في لاس فيغاس. يقوم البرنامج بمسح الملفات المحلية للعثور على الإجابة. وهو يدعم مجموعة كاملة من تنسيقات الملفات، بما في ذلك .txt و.pdf و.doc/.docx و.xml.

تقول الشركة ايضًا إنها ستقوم بتحميل الملفات ذات الصلة إلى مجموعة البيانات الخاصة بها “خلال ثوانٍ“.

تدمج الدردشة مع RTX أيضًا مقاطع الفيديو وقوائم التشغيل على YouTube. سيكون بإمكانك إضافة عنوان URL للفيديو إلى مجموعة البيانات وسيقوم البرنامج بدمج المعرفة الموجودة في المقطع للاستعلامات السياقية.

وتقول NVIDIA إن هذا سيكون مفيدًا عند طلب توصيات السفر “استنادًا إلى محتوى من مقاطع الفيديو المؤثرة المفضلة” أو عند البحث عن البرامج التعليمية والملخصات المستمدة من الموارد التعليمية.

تعتبر هذه بمثابة خطوة كبيرة نحو شيء يشبه المساعد الرقمي الفعلي الذي يعمل ضمن الإطار السياقي لبياناتك الشخصية.

فمع معظم برامج الدردشة الآلية، يتم إرسال البيانات إلى السحابة، لكن الدردشة مع RTX تتيح للمستخدمين معالجة البيانات الحساسة على جهاز حاسب محلي دون الحاجة إلى مشاركتها مع طرف ثالث أو الاتصال بالإنترنت. لذلك فهو أكثر أمانًاوأكثر وعيًا بالسياق.

ومع ذلك، هناك بعض القيود. فهذا منتج تجريبي، لذا يجب أن تتوقع الكثير من الأخطاء، على الرغم من أن NVIDIA من المفترض أن تبدأ سحقها بمجرد أن يبدأ المستخدمون في إصدار تقارير الأخطاء وما شابه.

هناك أيضًا بعض القيود الصارمة على الأجهزة هنا. تعمل الدردشة مع RTX فقط على أجهزة الحواسب التي تعمل بنظام Windows والمزودة بوحدات معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTX 30 Series أو أعلى وما لا يقل عن 8 جيجابايت من ذاكرة VRAM.

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