شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمي أيفون 7؟ .. أبل قد تمنحك 350 دولار تعويضا فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم شركة Apple بتسوية دعوى قضائية في الولايات المتحدة بشأن مشكلات صوتية مع iPhone 7 وiPhone 7 Plus، وتوافق على دفع 35 مليون دولار، حيث يمكن للمستخدمين الذين واجهوا مشاكل الصوت هذه وأبلغوا شركة Apple عنها أو دفعوا تكاليف الإصلاح بأنفسهم، المطالبة بما يصل إلى 349 دولارًا.

وبحسب موقع indiatoday الهندى، فكانت هذه المشكلات مرتبطة بالصوت، وتقول شركة آبل إن السبب هو وجود مشكلة في شريحة داخل الهواتف، الآن، تقوم شركة Apple بإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى الأشخاص الذين قد يحصلون على بعض المال من هذه التسوية. والجدير بالذكر أن هذا ليس للأشخاص الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة.

إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة وكان لديك iPhone 7 أو iPhone 7 Plus في الفترة ما بين 16 سبتمبر 2016 و3 يناير 2023، فقد تتمكن من الحصول على بعض المال، وهذا إذا كان لديك مشاكل في الصوت على هاتفك خلال تلك الفترة، وإما أنك أخبرت شركة Apple بذلك أو دفعت أموالاً لإصلاحها بنفسك.

وحسبما جاء في موقع الويب "قد يتم تضمينك في هذه التسوية كعضو في "فئة التسوية" ويحق لك الحصول على دفعة تسمى "دفعة الفئة" إذا كنت تمتلك جهاز iPhone 7 أو iPhone 7 Plus في الفترة ما بين 16 سبتمبر 2016 و3 يناير 2023، وإما أنك تقدمت بشكوى إلى شركة Apple بخصوص مشكلة تغطيها التسوية أو دفعت لشركة Apple مقابل إصلاح أو استبدال تغطيه التسوية.

إذا كنت تعتقد أنك مؤهل ولكنك لم تتلق بريدًا إلكترونيًا، فلا يزال بإمكانك محاولة المطالبة بالأموال عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى الشركة، ولكن يتعين عليك القيام بذلك قبل 3 يونيو، كما يمكنك أيضًا اختيار الطريقة التي تريد بها الحصول على مدفوعاتك، على سبيل المثال، إذا كنت لا توافق على التسوية، أو تقرر أنك لا تريد أن تكون جزءًا منها، ولكن مرة أخرى، عليك القيام بذلك قبل 3 يونيو.

وإذا دفعت لشركة Apple لإصلاح جهاز iPhone الخاص بك بسبب مشكلات الصوت هذه، فقد تحصل على ما يصل إلى 349 دولارًا، ويمكن للآخرين الذين واجهوا مشكلات ولكنهم لم يدفعوا تكاليف الإصلاحات بأنفسهم الحصول على ما يصل إلى 125 دولارًا، لكن تذكر أن هذه المبالغ ليست مضمونة بعد. لا تزال المحكمة فى كاليفورنيا بحاجة إلى الموافقة على هذه التسوية في 18 يوليو أو بعد ذلك.