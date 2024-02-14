شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى عيد الحب.. قبلة فضائية بين المشترى والقمر فى الفلانتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستكون هناك قبلة كونية في يوم عيد الحب عندما يظهر القمر والمشتري يلتقيان في سماء الليلة، حيث قالت ناسا إن "الزوجين اللطيفين" سيظهران في السماء الجنوبية الغربية بعد حوالي ساعة من غروب الشمس مساء الأربعاء، وسيبدو الهلال والعملاق الغازي على مسافة بضعة أصابع من بعضهما البعض، لكنهما سيكونان على بعد حوالي 227 مليون ميل من بعضهما البعض.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فسيكون الاقتران مرئيًا بالعين المجردة، ومشاهدته بالمنظار ستضع القمر والمشتري في نفس مجال الرؤية، ورغم أن الحدث ليس نادرا، لكن حدوثه في عيد الحب هو حدث فريد من نوعه، ووفقًا لعلم التنجيم، فإن اجتماع الجسمين الكونيين في سماء الليل يمثل النمو والوفرة والشفاء والحظ السعيد.

وفي حين أن الثنائي سيلتقيان بعد وقت قصير من غروب الشمس، إلا أنهما سيكونان في أقرب نقطة لهما عند الساعة 1:05 صباحًا بالتوقيت الشرقي، وسوف يلمع حوالي 13 بالمائة من سطح القمر الليلة مع ظهور الهلال المتزايد في سماء الليل.





ولاكتشاف كوكب المشتري، انظر نحو المنحنى السفلي ثم إلى الجنوب الغربي - سيكون "النجم" الأكثر سطوعًا هو العملاق الغازي، وفي حين أن الاقتران سيكون مرئيًا في جميع أنحاء العالم، إلا أنه سيظهر أقرب فوق سنغافورة وأستراليا بسبب الوهم البصري الذي يجعل قمرنا الطبيعي يبدو أكبر بالقرب من الأفق مما هو عليه في الأعلى في السماء.

وسوف تتألق كوكبة برج الحمل أيضًا بشكل مشرق لأنها تقع شمال شرق الهلال، وبرج الحمل هو أحد كوكبات الأبراج الـ12، ويقع في نصف الكرة السماوية الشمالي، وغالبًا ما يرتبط بالعلامة الفلكية برج الحمل، وهو أول علامة في دائرة الأبراج ويتم تصويره على شكل كبش.

وومع ذلك، سيظل كوكب المشتري يتفوق على برج الحمل لأنه ألمع "نجم" في سماء الليل، ويبعد العملاق الغازي 365 مليون ميل عندما يكون أقرب إلى الأرض، و601 مليون ميل عند أبعد نقطة له، وسيكون كوكب المشتري على بعد ما يزيد قليلاً عن 480 مليون ميل من كوكبنا مساء الخميس.

وكانت آخر مرة التقى فيها القمر بالعملاق الغازي في 26 ديسمبر 2023، وكان القمر الذي يبلغ من العمر 10 أيام مضاء بنسبة 86 في المائة خلال الاقتراب القريب، والذي كان آخر اكتمال للقمر لهذا العام.