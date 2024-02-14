شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى عيد الحب.. هل يتنبأ الذكاء الاصطناعى بحياتك العاطفية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحب هو مجرد لعبة أرقام، كما يقولون، وغالبًا ما يتم تصويره بشكل رومانسي على أنها فرصة، أو التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب، أو مقابلة الشخص المناسب، ولكن مع حلول عيد الحب، هل هناك طريقة لجعل الأرقام لصالحك؟، حسنًا، هذا هو المكان الذي يأتي فيه الذكاء الاصطناعي (AI).

كما نعلم، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع أنواع هذه الأيام، بدءًا من التطبيقات خارج هذا العالم للمساعدة في العثور على حياة خارج كوكب الأرض، إلى إنشاء أطفال رقميين وتقليد أصوات السياسيين، بحسب صحيفة metro البريطانية، ولكن هل هي فعالة في مساعدتنا في العثور على الحب؟

حسنًا، هذا يعتمد على ما تبحث عنه، حيث يقول الدكتور إيجور خالاتيان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Iris Dating، إن تطبيقه يساعد المستخدمين في العثور على شريكهم المثالي من خلال سلسلة من الخطوات البسيطة لتعليم الذكاء الاصطناعي الذي يطفو على متن قاربهم.

ويقول الدكتور خالاتيان: "نحن نبني خوارزمية من أجلك فقط من خلال معرفة أذواقك ونتوقع من تجده جذابًا، ثم نعرض عليك هؤلاء الأشخاص"، "نريدك أن تجد شخصًا حقيقيًا يصادف أنه أيضًا شخص أحلامك"، ويستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي التنبؤي، بدلاً من الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي كان يتصدر عناوين الأخبار ويطلق تحذيرات من الانقراض.

ويضيف الدكتور خالاتيان: "على سبيل المثال، إذا كان Spotify يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإنه سيولد الموسيقى فقط وسنستمع إلى تلك الموسيقى فقط، لكن Spotify يستخدم الذكاء الاصطناعي التنبؤي حتى يتعلم ذوقك بالفعل، ويقوم بتشغيل الموسيقى التي تحبها."

ومع ذلك، يمكن أن يكون للذكاء الاصطناعي التوليدي مكان في المواعدة أيضًا، إذا كنت تتطلع إلى الاستفادة من الدردشة المحرجة، ويعد تطبيق المواعدة Teaser AI، من الفريق الذي يقف وراء Dispo، باستخدام شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي التوليدي للقضاء على الظلال والتخلص من الأحاديث الصغيرة.

و"تحتوي تطبيقات المواعدة اليوم على محادثات صغيرة لا نهاية لها"، كما كتب الفريق على متجر التطبيقات، "لا نريد صديقًا للمراسلة" نريد أن نلتقي ونذهب في مواعيد، "لقد قررنا استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا في العالم لتجاوز الضوضاء وإيصالك مباشرة إلى الجزء المهم: "التعرف على شخص اخر".

في هذا التطبيق، لا تتحدث إلى شريك محتمل إلا بعد أن يكون لديك بعض الوقت للتعرف على بعضكما البعض، حتى أن الشركاء المحتملين يحصلون على مقياس الظلال، ومن هناك، يمكنك مراجعة محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وتقرر اللقاء - لذلك على الرغم من أنك تأمل أن يعجبك "نوعك" مرة أخرى، فإنه يبذل قصارى جهده للتخلص من الظلال.

ومع الأخذ في الاعتبار، قد تكون هذه مشكلة من المستحيل حلها، نظرًا لأنه تم الكشف عن التطبيق العام الماضي ولكنه لا يزال غير متاح للجمهور، ومع ذلك، أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي للتحدث مع الشركاء المحتملين خيارًا شائعًا.

وقد أثار أحد الرجال ضجة كبيرة على الإنترنت بعد أن قام ببرمجة ChatGPT للتحدث مع نساء مختلفات على Tinder. سمح له الروبوت بالتحدث إلى 5239 امرأة على مدار عام، وقال ألكسندر زادان لإحدى وسائل الإعلام الروسية: "لقد أعطيت ChatGPT معلومات حول كيفية التواصل".

"في البداية، كانت هناك مشاكل لأن البرنامج لم يكن يعرفني، وكان بإمكانه كتابة نوع من الهراء، ولكن لاحقًا قمت بتدريبه إلى حد أنه بدأ في التفاعل مع الفتيات مثلي، لقد نجح الأمر - فقد تقدم لاحقًا لخطبة امرأة محظوظة، لذا، فالأمر يعتمد فقط على ما تبحث عنه.

إذا كنت تريد طريقة أكثر تنظيمًا للعثور على الحب، فربما يكون أفضل رهان لك هو تجربة التطبيقات التي تستخدم أشكال الذكاء الاصطناعي التنبؤي والتي تتعرف على نوعك ويمكنها اقتراح الأشخاص الذين قد تهتم بهم، وبدلاً من ذلك، يمكن أن يكون استخدام برامج الدردشة الآلية طريقة جيدة لتشديد سيرتك الذاتية وقطع المحادثات التافهة، وإذا كانت لديك المهارات، لإنشاء برامج تتحدث مع الأشخاص نيابة عنك (إذا كنت لا تمانع في اكتشاف ذلك يومًا ما) دورة).

ولكن بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يحبون العزوبية ويبحثون عن قضاء وقت ممتع دون التواصل، ربما تكون جلسة إرسال رسائل جنسية بدون قيود مع برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي هي ما تحتاجه في عيد الحب هذا.