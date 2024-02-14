شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن أن يحصل الذكاء الاصطناعى على براءات اختراع ؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يمكن أن يحصل الذكاء الاصطناعى على براءات الاختراع وأن يعترف بأعماله مثل أعمال البشر فى إنتاجه للموضوعات، أجاب مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) أنه لا يمكن تسمية أنظمة الذكاء الاصطناعي بالمخترعين، ولكن يمكن للبشر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية إنشاء اختراعات محمية ببراءات اختراع ويجب عليهم الكشف عنها إذا فعلوا ذلك.

ونشرت الوكالة أحدث توجيهاتها بعد سلسلة من جولات "الاستماع" لجمع تعليقات الجمهور. وينص على أنه في حين لا يمكن إدراج أنظمة الذكاء الاصطناعي وغيرهم من "الأشخاص غير الطبيعيين" كمخترعين في طلبات براءات الاختراع، فإن "استخدام نظام الذكاء الاصطناعي من قبل شخص طبيعي لا يمنع الشخص الطبيعي من التأهل كمخترع".

ويجب على الأشخاص الذين يسعون للحصول على براءات الاختراع الكشف عما إذا كانوا قد استخدموا الذكاء الاصطناعي في عملية الاختراع، تمامًا كما يطلب مكتب الولايات المتحدة الأمريكية من جميع المتقدمين إدراج جميع المعلومات المادية اللازمة لاتخاذ القرار، وفقا لتقرير theverge.

ومع ذلك، لكي تتمكن من تسجيل براءة اختراع، يجب أن يكون الشخص الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي قد ساهم بشكل كبير في تصور الاختراع. يقول التقرير إن قيام الشخص ببساطة بطلب نظام الذكاء الاصطناعي لإنشاء شيء ما والإشراف عليه، لا يجعله مخترعًا. يقول المكتب إن الشخص الذي يعرض المشكلة ببساطة على نظام الذكاء الاصطناعي أو "يعترف ويقدر" إنتاجه باعتباره اختراعًا جيدًا، لا يمكنه المطالبة بالفضل في براءة الاختراع هذه.

يقول مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للبراءات والعلامات التجارية: "ومع ذلك، يمكن إظهار مساهمة كبيرة من خلال الطريقة التي يبني بها الشخص الموجه في ضوء مشكلة معينة للحصول على حل معين من نظام الذكاء الاصطناعي".

ويقول المكتب أيضًا إن "الحفاظ على "الهيمنة الفكرية" على نظام الذكاء الاصطناعي لا يجعل الشخص مخترعًا في حد ذاته"، لذا فإن مجرد الإشراف على أو امتلاك الذكاء الاصطناعي الذي يخلق الأشياء لا يعني أنه يمكنك تقديم براءة اختراع لها. .

وفي عام 2020، قضى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية بأن "البشر الطبيعيين" فقط هم الذين يمكنهم التقدم بطلب للحصول على براءات الاختراع بعد أن رفض التماسًا مقدمًا من الباحث ستيفن ثالر. أضاف ثالر نظام الذكاء الاصطناعي الذي ابتكره، DABUS، كمخترع في طلب براءة اختراع. وأيدت محكمة أمريكية قرار مكتب براءات الاختراع . وقضت محكمة فيدرالية مختلفة بأنه لا يمكن منح أنظمة الذكاء الاصطناعي حقوق الطبع والنشر ، بعد طلب منفصل قدمه ثالر يتضمن صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

أجرى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية ومكتب الولايات المتحدة لحقوق الطبع والنشر سلسلة من المشاورات العامة لوضع مبادئ توجيهية جديدة بشأن التعامل مع الذكاء الاصطناعي في التماسات براءات الاختراع وحقوق النشر.