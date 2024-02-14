شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنضم إلى مهمة رسم خريطة لانبعاثات غاز الميثان العالمية من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن شراكة مع صندوق الدفاع عن البيئة (EDF) غير الربحي اليوم لرسم خريطة لتلوث غاز الميثان والبنية التحتية للنفط والغاز من الفضاء، وتأمل شركتا Google وEDF أن تتمكنا من تحديد المكان الذي تتسرب منه الكثير من انبعاثات غاز الميثان، وهو ما قد يساعد في سد تلك التسريبات.

وفي الشهر المقبل، تخطط شركة EDF لإطلاق قمرها الصناعي MethaneSAT، وهو قمر صناعي سيتتبع انبعاثات غاز الميثان، وهو غاز دفيئة أكثر قوة من ثاني أكسيد الكربون ، وفقا لتقرير theverge.

وفي الوقت نفسه، تستخدم جوجل الذكاء الاصطناعي لرسم خريطة للبنية التحتية للنفط والغاز لإنشاء خريطة عالمية لمصادر التلوث.

يمكن أن يكون لمنع تلوث غاز الميثان تأثير كبير وفوري على تغير المناخ.

وتتغير البنية التحتية بسرعة، ويتطلب تحديث خريطة مثل هذه مدخلات مستمرة. وقال يائيل ماغواير، نائب الرئيس والمدير العام لفريق الاستدامة الجغرافية في Google، في مكالمة صحفية: "لكن هذا شيء قمنا في خرائطنا وتنظيمنا الجغرافي ببناء الكثير من الخبرة".

ونعتقد أن هذه المعلومات ذات قيمة كبيرة لشركات الطاقة والباحثين والقطاع العام لتوقع انبعاثات غاز الميثان والتخفيف منها."

في حين أن الكثير من التزامات الحكومات والشركات لمعالجة تغير المناخ تركز على ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود الأحفوري، فإن الميثان مسؤول عن حوالي 30% من ظاهرة الاحتباس الحراري التي حدثت حتى الآن. والميثان هو المكون الأساسي لما يسمى بالغاز الطبيعي، ويتسرب بشكل روتيني على طول سلاسل التوريد من الآبار إلى خطوط الأنابيب إلى أجهزة الغاز. تعتبر مدافن النفايات والماشية أيضًا مصادر كبيرة للتلوث بغاز الميثان.

وفي العشرين سنة الأولى بعد دخوله الغلاف الجوي، يكون غاز الميثان أقوى بـ 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون في تسخين الكوكب. ولحسن الحظ، فإن عمر الميثان أقصر بكثير من عمر ثاني أكسيد الكربون، الذي يمكن أن يبقى في الغلاف الجوي لمئات السنين أطول. نظرًا لأنه ملوث مناخي قوي ولكنه قصير العمر، فإن منع تلوث الميثان يمكن أن يكون له تأثير كبير وفوري على تغير المناخ.

وقال ستيفن هامبورغ، كبير العلماء في EDF، في مكالمة صحفية مع Google: "يهيمن الميثان على ما يحدث على المدى القريب". "التوقيت مهم حقًا. لأننا إذا فعلنا ذلك بسرعة وبشكل كبير لتقليل انبعاثات غاز الميثان، فيمكننا تقليل معدل الاحترار بشكل كبير خلال العقود القادمة.

وقد أظهرت الأبحاث التي أجرتها مؤسسة كهرباء فرنسا ومجموعات أخرى أن العديد من البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة، من المرجح أن تقلل إلى حد كبير من كمية غاز الميثان المتسرب من البنية التحتية للنفط والغاز. وكحل لذلك، عملت EDF على MethaneSAT، وهي الآن مبادرة ضخمة تضم الكثير من الداعمين من الأسماء الكبيرة. إنها شراكة مع وكالة الفضاء النيوزيلندية، مما يجعل MethaneSAT أول مهمة فضائية تمولها الحكومة في البلاد . في عام 2020، قدم صندوق Bezos Earth Fund لـ EDF مبلغ 100 مليون دولار لدعم MethaneSAT. ومن المتوقع إطلاق القمر الصناعي على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 الشهر المقبل.

وسوف يقوم القمر الصناعي MethaneSAT، الذي يدور حول الأرض 15 مرة يوميًا، بمسح مستويات غاز الميثان في أكبر مناطق إنتاج النفط والغاز في العالم. ستسمح الخوارزميات التي تدعمها Google Cloud لـ EDF بتتبع كمية غاز الميثان المنبعثة بمرور الوقت. تعمل EDF أيضًا مع العلماء في جامعة هارفارد ومعهد سميثسونيان ومركزهما المشترك للفيزياء الفلكية في هذه المبادرة. عملت EDF أيضًا مع Google في الماضي؛ سمحت الشركة لشركة EDF بتجهيز سيارات Street View الخاصة بها بأجهزة استشعار لرسم خريطة لتسرب غاز الميثان في عام 2013.

والآن، تتدخل جوجل لإنشاء واحدة من أكثر الخرائط تفصيلاً حتى الآن حول تلوث غاز الميثان والبنية التحتية للنفط والغاز. إنها تستخدم بشكل أساسي نفس الأساليب لتحديد الأرصفة وإشارات الشوارع في صور الأقمار الصناعية المستخدمة لتحديث خرائط Google.

كما إنه مجرد تدريب الذكاء الاصطناعي على اكتشاف منصات الآبار، ورافعات المضخات، وصهاريج التخزين، وغيرها من البنية التحتية للوقود الأحفوري بدلاً من ذلك. ويمكنه الاقتران ببيانات انبعاثات MethaneSAT لرسم صورة عن مصدر كل هذا التلوث وربما منع بعض منه. وتكلف التسريبات وحدها الولايات المتحدة، أكبر منتج للغاز في العالم، حوالي 1% من إنتاجها السنوي من الغاز - 6.5 مليون طن متري من غاز الميثان المتسرب سنوياً.

ومع ذلك ، فإن سد هذه التسريبات لا يزال غير كاف لتحقيق أهداف المناخ العالمي . إن التحول إلى الطاقة النظيفة هو وحده القادر على وقف تغير المناخ في مساراته. تعهدت شركة جوجل بالتوقف عن بناء أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة التي تساعد شركات الوقود الأحفوري على استخراج المزيد من النفط والغاز في عام 2020، لكن المدافعين عن البيئة استمروا في دفع الشركة إلى إسقاط أي عقود حالية مع شركات الوقود الأحفوري.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الإطلاق الدقيقة لـ MethaneSAT بعد. وتقول EDF إنها يجب أن تكون قادرة على البدء في مشاركة بعض بيانات القمر الصناعي في وقت لاحق من هذا العام، ومن المتوقع الحصول على صورة أكمل بكثير في العام المقبل. يقول هامبورج: "بحلول نهاية عام 2025، ينبغي أن تكون لدينا صورة واضحة للغاية على نطاق عالمي من جميع أحواض النفط والغاز الرئيسية في جميع أنحاء العالم".

كما سيتم إتاحة البيانات للجمهور للباحثين وصانعي السياسات من خلال موقع MethaneSAT الإلكتروني و Google Earth Engine ، منصة البيانات الجغرافية المكانية السحابية الخاصة بالشركة.