شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شات جى بى تى يحصل على ذاكرة رقمية لتذكر محادثاتك السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحد العوائق الكبيرة للتحدث إلى روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي هو أن كل شيء يُعاد ضبطه بمجرد انتهاء المحادثة، ولن يتذكر من أنت أو ما استفسرت عنه مسبقًا.

ويتم ذلك حسب التصميم، لأسباب تتعلق بالخصوصية، ولكنه يعيق حقًا تطور التكنولوجيا لتصبح مساعدًا رقميًا حقيقيًا يعرفك جيدًا بما يكفي للمساعدة فعليًا في الأشياء.

ويحاول OpenAI إصلاح هذه المشكلة، وأخيرًا يضيف ميزة الذاكرة إلى ChatGPT، سيسمح هذا للروبوت بتذكر التفاصيل الشخصية المهمة من المحادثات السابقة وتطبيق هذا السياق على الاستعلامات الحالية، وفقا لتقرير engadget.



وإليك كيف يعمل. وإليك كيف يعمل.

يمكنك في الواقع إخبار ChatGPT أن يتذكر شيئًا محددًا، مثل أن طفلك يعاني من حساسية تجاه الفول السوداني أو كيف تفضل التوقيع على رسائل البريد الإلكتروني، وسيتم تخزين هذه البيانات تلقائيًا حسب الطلب وتطبيقها على المحادثات والمهام المستقبلية.

وأبعد من ذلك، فإن النظام سوف يلتقط الأشياء مع مرور الوقت، وسيتم تخزين البيانات بشكل طبيعي أثناء إجراء الاستعلامات، والهدف هو أن يصبح برنامج الدردشة الآلي أكثر ذكاءً، والأهم من ذلك أن يكون متوافقًا مع احتياجاتك المحددة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون لكل GPT مخصص ذاكرته الفريدة، ويقدم OpenAI تطبيق Books GPT كمثال، حيث سيتذكر الروبوت الكتب التي قرأتها بالفعل والأنواع التي تفضلها، ومتجر GPT مليء ببرامج الدردشة الفريدة التي ستستفيد تمامًا من ميزة الذاكرة هذه.

لا يبدو هذا مختلفًا تمامًا عن الطريقة التي يعمل بها الإنترنت بالفعل، وتقوم التطبيقات بتخزين البيانات الشخصية، كما تفعل مواقع الويب والشبكات الاجتماعية.

ويتم بعد ذلك الاستفادة من هذه البيانات لإنشاء ملف تعريف مستخدم فريد، والذي يُستخدم لتطوير خوارزميات مخصصة.

ومع ذلك، هناك مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية فيما يتعلق بالطريقة القياسية للقيام بالأشياء التي تنتقل تمامًا إلى ميزة الذاكرة هذه

ولتحقيق هذه الغاية، تقول OpenAI أن المستخدمين سيكون لديهم السيطرة على ذاكرة ChatGPT وأن النظام قد تم تدريبه على عدم تذكر بعض المواضيع الحساسة تلقائيًا، مثل البيانات الصحية، و تقول الشركة أنه يمكنك ببساطة أن تطلب من الروبوت أن ينسى شيئًا ما وسيفعل ذلك. وتوجد أيضًا علامة تبويب "إدارة الذاكرة" مضمنة في الإعدادات لإجراء تعديلات أكثر دقة، و إذا كانت الفكرة بأكملها تخيفك، فما عليك سوى إيقاف تشغيل الميزة تمامًا.

وهذه خدمة تجريبية في الوقت الحالي، وسيتم طرحها لعدد صغير من مستخدمي ChatGPT المجانيين وPlus هذا الأسبوع، و ستشارك الشركة خططًا لإصدار أوسع في المستقبل.