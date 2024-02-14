علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: شاومي تطلق هاتف Redmi A3 بمعدل تحديث 90 Hz ونظام Android 14

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي عن هاتف Redmi A3 الذي ينطلق بمعدل تحديث 90 Hz، وتصميم جلدي وسعر يبدأ من 87 دولار.

يتميز هاتف Xiaomi Redmi A3 بشاشة LCD بحجم 6.71 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90 Hz، وتأتي بطبقة حماية من Gorilla Glass 3.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio G36، كما يأتي بذاكرة عشوائية 3 أو 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما ينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 14، وتأتي كاميرة السيلفي في نتوء القطرة بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما يضم Redmi A3 إعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية التي تتميز بمستشعر رئيسي بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعر auxiliary وفلاش LED.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بقدرة شحن 10w، ومنفذ USB C، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات.

ويتوفر Redmi A3 بألوان الأخضر، والأسود وأيضاً اللون الأزرق، بسعر يبدأ من 87 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة 64 جيجا بايت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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