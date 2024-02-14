تكنولوجيا: أحدث صور Xiaomi 14 Ultra تكشف عن تغييرات بسيطة في التصميم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لفعاليات MWC للعام 2024، حيث تعقد مؤتمر خلال الحدث لإطلاق هاتف Xiaomi 14 Ultra للأسواق العالمية، واليوم تقدم أحدث الصور المسربة ثلاثية الأبعاد نظرة أوضح على التغييرات المقدمة في تصميم الهاتف.

تكشف الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف Xiaomi 14 Ultra عن تصميم الكاميرة الخلفية التي تتميز بغطاء زجاجي وتظهر إعدادات الكاميرة بنفس الترتيب المميز لإصدار Ultra السابق.

كما يظهر الهاتف في الصور ثلاثية الأبعاد بنفس التصميم الذي رصد في التسريبات السابقة، مع بعض التغييرات الطفيفة في تصميم الكاميرة الخلفية، حيث تظهر الكاميرة الخلفية بإطار يحيط بوحدة الكاميرة الخلفية، كما يأتي شعار Leica بشكل مختلف.

ولقد رصد هاتف Xiaomi 14 Ultra في الصور ثلاثية الأبعاد باثنان من الألوان هما الأبيض والأسود، كما يتميز كلا النموذجين بتصميم جلدي “vegan” في الغطاء الخلفي، وهي ألواح بلاستيكية فاخرة تحاكي الجلد.

من جانب أخر يتميز إطار الهاتف بتصميم من الألومنيوم، ويتضمن فتحات للمكبرات الصوتية ومنفذ USB C، ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن هاتف Ultra يأتي هذا العام بشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.78 إنش، وهي نفس المواصفات المميزة للإصدار السابق.

أيضاً يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية تتضمن 4 مستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل مع تقنية Leica، وتتضمن واحدة من الكاميرات عدسات periscope.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وبطارية بقدرة 5300 mAh، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، وواجهة HyperOS.

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