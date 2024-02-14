شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريم SpaceX التابعة لإيلون ماسك بعد أن أدى حادث فى مصنعها إلى إصابة عامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجهت شركة SpaceX، شركة الصواريخ التابعة لإيلون ماسك، مؤخرًا غرامة قدرها 3600 دولار، من سلطات سلامة العمال الأمريكية هذا الشهر، وكانت الغرامة ناجمة عن حادث خطير في موقعها بولاية واشنطن كاد أن يكلف العامل أحد أطرافه، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن سجلات التفتيش الخاصة بالشركة.

في حين أن SpaceX لم تصدر أي بيان حول الحادث، فقد كشف التقرير أيضًا أن هذه لم تكن حالة معزولة من SpaceX التي وضعت سلامة العمال على المحك، وزعم التقرير أن شركة Elon Musk لديها تاريخ في انتهاك قواعد ومعايير سلامة العمال عبر مواقعها في البلاد، واستنادًا إلى السجلات والمقابلات الحكومية، كشف التقرير عن وجود ما لا يقل عن 600 إصابة لم يتم الإبلاغ عنها لعمال SpaceX منذ عام 2014.

وذكر تقرير التفتيش الأخير، الذي كشف عن حالة حادث "شبه البتر"، أن الموقع يفتقر إلى "برنامج سلامة شامل"، أو قواعد عمل واضحة، أو أسلوب "لتصحيح المخالفات"، وبحسب المفتشين، فإن قدم العامل كانت شبه مقطوعة عندما سقطت لفة من المواد وسحقتها.

وبينما أخبر مديرو SpaceX مفتشي الدولة أن هذا كان حادثًا نادرًا وأنهم قاموا بحل المشكلة، اكتشف المفتشون أنه لم يُطلب من العمال ارتداء أحذية ذات مقدمة فولاذية، على الرغم من أن المواد التي كان عليهم تحميلها في الآلة كانت أثقل، يتراوح وزن كل منها من حوالي 80 رطلاً إلى 300 رطل (36 كجم إلى 136 كجم)، وحتى أن أحد العاملين في الموقع كشف أن "هدف الشركة كان إنتاج أكبر قدر ممكن في وقت قصير"، لذلك "يمكن تجاهل السلامة"، وفي الوقت نفسه، تعرض العامل المصاب للحادث لأن آلة تحميل الرولات "تم إعدادها بشكل غير صحيح بهدف تسريع الإنتاج أثناء مرحلة تحميل المواد"، وكشف التقرير أن المخالفة كانت جسيمة لما فيها من خطورة الإصابة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة SpaceX واجهت العديد من الحوادث في مصانعها في السنوات الأخيرة، وفي تقرير آخر كشفت رويترز أنه تم تغريم الشركة بمبلغ 50836 دولارًا من قبل وكالات سلامة العمال بسبب انتهاكات مختلفة على مدار العقد الماضي، ومع ذلك، حتى مع الحالات المتكررة والأضرار الجسيمة التي لحقت بالعمال، لم تصدر الشركة أي بيان حول هذا الموضوع، واكتفت وكالة الفضاء بالقول إنها تستطيع تنفيذ شروط العقد التي تتطلب من SpaceX الحفاظ على ثقافة وبرنامج أمان قوي وفعال.

وأكدت التقارير أيضًا أن لائحة سلامة العمال فشلت في معالجة سجل الإصابات والانتهاكات الخاص بشركة SpaceX بشكل فعال، ويزعم خبراء سلامة العمال الأمريكيين أن الغرامات منخفضة للغاية بحيث لا يمكن ردع الشركات الكبرى عن انتهاك القواعد، علاوة على ذلك، تفتقر الهيئات التنظيمية الفيدرالية والمحلية على مستوى الولاية إلى العدد الكافي من المفتشين للإشراف على الوضع.