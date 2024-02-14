شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موزيلا تسرح 60 عاملا بنحو 5% من قوتها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر شركة موزيلا هي الأحدث في سلسلة طويلة من شركات التكنولوجيا التي قامت بتسريح الموظفين هذا العام، وتقوم الشركة غير الهادفة للربح بتسريح حوالي 60 شخصًا، وهو ما يعادل حوالي 5% من قوتها العاملة، ومعظم الذين تركوا موزيلا عملوا في فريق تطوير المنتج وتم نشر الخبر لأول مرة بواسطة بلومبرج.

وقال متحدث باسم موزيلا لموقع Engadget في بيان: "نحن نقوم بتقليص الاستثمار في بعض مجالات المنتجات من أجل التركيز على المجالات التي نشعر أن لديها أكبر فرصة للنجاح، وللقيام بذلك اتخذنا القرار الصعب بإلغاء ما يقرب من 60 وظيفة من جميع أنحاء الشركة.

ونحن نعتزم إعادة ترتيب أولويات الموارد تجاه منتجات مثل Firefox Mobile، حيث توجد فرصة كبيرة للنمو وإنشاء نموذج أفضل لهذه الصناعة.

ووفقًا لمذكرة داخلية حصلت عليها TechCrunch، تخطط Mozilla لتقليص الاستثمارات في العديد من المنتجات، بما في ذلك VPN الخاصة بها وأداة تقوم تلقائيًا بمسح المعلومات الشخصية للمستخدم من مواقع وسطاء البيانات.

وأعلنت الشركة عن الأخير قبل أسبوع واحد فقط. وتم إغلاق Hubs العالم الافتراضي ثلاثى الأبعاد الذى أطلقته Mozilla لأول مرة في عام 2018، بينما تعمل الشركة أيضًا على تقليل الموارد المخصصة لمثيل Mastodon الخاص بها.

من غير المستغرب أن يكون الذكاء الاصطناعي أحد المجالات التي تخطط موزيلا لتوجيه موارد إضافية إليها ، وجاء في المذكرة في عام 2023، بدأ الذكاء الاصطناعي التوليدي في تغيير مشهد الصناعة بسرعة، واغتنمت موزيلا الفرصة لجلب الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة إلى فايرفوكس، مدفوعًا إلى حد كبير بالاستحواذ على Fakespot وأعمال تكامل المنتج التي تلت ذلك، بالإضافة إلى ذلك لا يزال العثور على محتوى رائع يمثل حالة استخدام حرجة للإنترنت.

لذلك كجزء من التغييرات اليوم سنجمع بين فرق Pocket وContent وAI/ML التي تدعم المحتوى مع Firefox Organization".